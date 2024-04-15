نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنور عبد المغيث يكشف عن سبب اختيار جودر ويشكر المتحدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حل أنور عبد المغيث، مؤلف مسلسل "جودر" ضيفًا على برنامج "السفيرة عزيزة" والذي تقدمه الإعلامية سناء منصور والإعلامية نهى عبد العزيز، المذاع عبر شاشة DMC، وأوضح أثناء اللقاء إنه اختار "جودر" لكي يتم تقديم البطل الشعبي ويغير من وجهة نظر الجمهور حول البطل من أنه دائمًا "أكشن" لبطل شعبي، وهو ما ظهر في المسلسل، مشيرًا أن البطل الشعبي هو شخص يتحرك خارج قضيته الشخصية ويتحرك من أجل قضية شريفة تهم واقعه التاريخي والإنسانية.

سبب اختيار شخصية جودر

وأضاف "أنور عبد المغيث" أثناء لقائه، أنه تم العمل في المسلسل على البطل المختار المنعقد حوله قضية مهمة، مؤكدًا أنه قدم أدوارا عديدة في المسرح وقدم العديد من الأعمال الدرامية أيضًا، مشددًا على أن جودر هو البطل المختار حامل قضية شريفة تهم الإنسانية.

وأشار إلى أنه عند كتابة هذا العمل كان ياسر جلال النموذج لهذا الدور، قائلًا: "شوفته في الدور.. قدمت معاه عمل شعبي أيضًا.. اسميه عم النجوم وغرقان فن ولديه قيم".

وأوضح بأننا في الدراما المصرية نحتاج لهذا النوع من الأعمال التي تتضمن البطل الشعبي، مضيفًا أن هذه القصة ليست مطابقة لـ "ألف ليلة وليلة".

أنور عبد المغيث يشكر المتحدة

وجه أنور عبد المغيث، مؤلف مسلسل "جودر"، الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على ما تم تقديمه في الموسم الدرامي في رمضان 2024 من اعمال درامية مختلفة، مشددًا على أنه في جودر والحشاشين كان هناك تخطيط مميز، قائلًا: "عين الشركة المتحدة على السوق العالمي".

وأوضح أنور عبد المغيث أن المتحدة تنظر للسوق العالمي، وذلك من خلال ضخامة الإنتاج في المسلسل، منوهًا بأن الموسيقى التصويرية الخاصة بمسلسل جودر تم تسجيلها في روسيا، وهو ما يكشف طموح المتحدة الكبير، ولم يكن يتوقع هذا الإبهار في الأعمال التي تقدمها الشركة في الموسم الرمضاني.

وأضاف أنه تعرض لمفاجأة من ضخامة الإنتاج في مسلسل جودر مثل المشاهد المصري، موضحًا أن الشركة المتحدة استخدمت رؤية عالمية مختلفة ومنطق مختلف وإسناد المسلسل لشركات إنتاج مميزة.



قصة مسلسل جودر



تدور أحداث مسلسل جودر لـ ياسر جلال عن جودر بن التاجر عمر وما حدث له ولأخويه، فجودر الصياد كان بارا بأمه ومحب لإخوته، ويدخل في مغامرات تذهب به بعيدًا في عالم سحري مليء بالإثارة والتشويق، فيتحول من صياد بسيط إلى أحد أغنى أغنياء الدولة.

مسلسل جودر فانتازيا فريدة من نوعها تعتبر من أهم وأضخم إنتاجات رمضان 2024، وتدور الأحداث حول جودر المصري الذي تعقدت مقادير حياته قبل قدومه إلى الدنيا حيث إنه المفتاح الوحيد للعدو شمعون للوصول إلى الكنوز الحكيم شمردل الأربعة، يا ترى هينجح أنه يتصدى لشمعون ولا قوة الشر هي اللى هتنجح.

أبطال مسلسل جودر

مسلسل ألف ليلة وليلة (جودر) من بطولة الفنان ياسر جلال الذي سيجسد شخصية جودر وهو بطل العمل، وتلعب البطولة النسائية أمامه الفنانة نور اللبنانية، بمشاركة كل من الفنانة ياسمين رئيس، أحمد فتحي، وليد فواز، وفاء عامر، آيتن عامر، سامية الطرابلسي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاجي، جيهان الشماشرجي، أحمد ماهر، عايدة رياض، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد علي رزق، إسلام حافظ، مجدي بدر، هنادي مهنى، تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري.