مش بإيدي..آيتن عامر ترد على جدل "زوجة واحدة لا تكفي"

القاهرة - محمد ابراهيم - علقت الفنانة آيتن عامر على حالة الجدل التي سببها مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي"، الذي شاركت به في دراما رمضان 2024، والتي نتج عنه إيقاف العمل، وقالت في تصريحات صحفية لها:" كان نفسي المسلسل يعجب الناس، بس دي حاجة مش بإيدي".



أبطال مسلسل زوجة واحدة لا تكفي



وضم المسلسل مجموعة كبيرة من الفنانين أبرزهم: هدى حسين، ماجد المصري، أيتن عامر، فاطمة الصفي، سحر حسين، نور الغندور، أحمد إيراج، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف هبة مشاري حمادة وإخراج علي العلي، وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي حول رشيد وزوجته هيلة ويديرا مدرسة مختلطة، ولكن مع مرور الوقت تنكشف أسرار تخص رشيد لم يكن أحد يتوقعها.

تفاصيل مسلسل “زوجة واحدة لا تكفي”

مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي" تدور أحداثه في إطار درامي حول "رشيد" الذي يعيش مع زوجته "هيلة" وبناتهم الثلاثة حياة مثالية،ويديرون مدرسة مختلطة ولكن مع مرور الوقت تنكشف أسرار تخص "رشيد" لم يكن أحد يتوقعها، ويشارك ببطولة المسلسل هدى حسين،سحر حسين، ماجد المصري، فاطمة الصفي، أحمد إيراج، تأليف هبة مشاري حمادة، إخراج علي العلي

أحدث أعمال آيتن عامر

تصور أيتن فيلم "عنب" من إخراج أحمد نور ويشارك في بطولته إسلام إبراهيم، محمود الليثى، نور قدرى، تونى ماهر، كما تنتظر عرض فيلم "الجنينة" مع بيومى فؤاد، حجاج عبد العظيم، محمد ثروث، أحمد فتحي، تأليف أحمد أنور وجمايكا، إخراج معتز حسام، وتظهر أيضا ضيفة شرف فى فيلم بلوموندو الذي يعرض حاليا في السينما للنجم حسن الرداد.

دور ايتن عامر



وتجسد الفنانة آيتن عامر دور مطربة اندرجروند ضمن أحداث فيلمها الجديد "درويلة" حيث تظهر بشخصية فتاة تحب الغناء ولديها حلمتريد الوصول إليه وتستغل وقوفها على مسرح الدرويلة للغناء عليه حتى وصلت لأن تكون نجمته، ويأتي تقديم أيتن لهذا الدور بعد اتجاها إلىالغناء خلال الفترة الماضية وتقديمها أكثر من أغنية.



آخر أعمال آيتن عامر



وعرض لأيتن عامر مؤخرًا فيلم "لف وارجع تاني" والذى تقوم ببطولته بمشاركة شيرى عادل، أحمد فتحي، محمود حافظ، صلاح عبد الله،محمد رضوان، طارق الإبياري، إسماعيل فرغلى، سليمان عيد بالاضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف، منهم سليمان عيد وإسماعيلفرغلي، وهو تأليف محمود حمدان، وإخراج شادي علي.