أمينة خليل تكشف عن تفاصيل تحضيرات شخصيتها لـ فيلم "شقو"

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدثت الفنانة أمينة خليل، عن كواليس تحضيراتها لشخصية الراقصة فتنة التي قامت بتجسيدها خلال أحداث فيلم "شقو" بطولة الفنان عمرو يوسف، والذي يعرض حاليًا في دور العرض السينمائي.

تصريحات أمينة خليل

وقالت أمينة خليل خلال لقائها ببرنامج عرب وود: شخصية فتنة مختلفة تماما عن أي حاجة قدمتها في السابق، فهي راقصة في كبارية، والعمل قصته أيضًا مختلفة.

وعن تحضيراتها للشخصية أوضحت أمينة خليل، أن الدور لم يكن مجهد أثناء التصوير، معلقة: الدور مكنش مجهد في التصوير، لكن كان مجهد أنه يطلع كنت باخد عدد ساعات للتحضير من باروكة وتفاصيل اللبس والمكياج عشان اللوك يظهر.

قصة فيلم شقو

فيلم شقو مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ تشاك هوجان، وتدور أحداثه فى إطار أكشن تشويقي رومانسي كوميدي عن مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالًا إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى داخل الفيلم.

أبطال فيلم شقو

ويضم فيلم شقو عددا كبيرا من النجوم، أبرزهم: عمرو يوسف، دينا الشربيني، أمينة خليل، محمد ممدوح، يسرا، وليد فواز، محمد جمعة، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف وسام صبري وإخراج كريم السبكي.

إيرادات فيلم شقو

وتصدر فيلم شقو قائمة إيرادات قائمة شباك التذاكر في السينمات واحتل المركز الأول مساء أمس الأحد، في آخر أيام إجازة عيد الفطر، وحقق الفيلم على مدار الـ 24 ساعة الماضية إيرادات بلغت 4 مليون و315 ألف و908 جنيه، ليصل إجمالي إيراداته في 6 أيام عرض إلى 39 مليون و294 ألف جنيه.

آخر أعمال أمينة خليل

يذكر أن أمنية خليل، شاركت في مسلسل الكبير أوي 8 الذي عرض في الموسم الرمضاني لهذا العام، حيث ظهرت كضيفة شرف، وحقق العمل نجاحا جماهيريا كبيرا.