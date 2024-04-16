نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعد لمجرد يوجه رسالة لـ جورج وسوف فما مضمونها؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حرص النجم المغربي سعد لمجرد على توجيه رسالة شكر وتقدير لسلطان الطرب جورج وسوف، حيث شارك "سعد "جمهوره بصورة تجمعه بجورج وسوف من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

وأرفق بالصورة تعليقًا قال فيه:"أتمنى لسلطان الطرب وسلطان القلوب وملك التواضع، أبو وديع، طول العمر والسعادة الدائمة".



وأضاف:"لن أنسى اللحظات الجميلة التي قضيناها معًا شكرًا لاستقبالك الدافئ ولروحك الطيبة التي تضيء حياة الآخرين دامت حياتك مليئة بالنجاح والسعادة نحبك يا أبو وديع".



تعليقات الجمهور على منشور سعد لمجرد

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات منورين، ربنا يحفظكم من كل شر يارب العالمين، ربنا يوفقكم يارب العالمين، وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال سعد لمجرد



والجدير بالذكر أعمال النجم سعد لمجرد أغنية محتال الحب، والذي حاز على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.



كلمات أغنية محتال الحب



محتال الحب، بيبيّن سهل بنظرة

ولمّا منحب، ما منقشع شي بالمرة

محتال الحب، بيبيّن سهل بنظرة

ولمّا منحب، ما منقشع شي بالمرة

بياخذنا من كل شي حوالينا من الوقت بيسرقنا

بيمشّينا مطرح ما بدّه وما بيسأل شو بدنا

بياخذنا من كل شي حوالينا من الوقت بيسرقنا

بيمشّينا مطرح ما بدّه وما بيسأل شو بدنا

محتال الحب الحب بيبيّن سهل بنظرة

ولمّا منحب آه ما منقشع شي بالمرة

لالالا، لالالا، لالالا، لالالا

لالالا، لالالا، لالالا

آه محتال الحب، ما بيتعذّب ما بيحكي

بيسكن بالقلب، بس بنظرة وبضحكة

محتال الحب آه ما بيتعذّب ما بيحكي

بيسكن بالقلب، بس بنظرة وبضحكة

بياخذنا من كل شي حوالينا من الوقت بيسرقنا

بيمشّينا مطرح ما بدّه وما بيسأل شو بدنا

بياخذنا من كل شي حوالينا من الوقت بيسرقنا

بيمشّينا مطرح ما بدّه وما بيسأل شو بدنا

محتال الحب، بيبيّن سهل بنظرة

ولمّا منحب آه ما منقشع شي بالمرة.