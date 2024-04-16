جمال عبدالناصر يهنئ الزمالك بفوزه على الأهلي في مباراة القمة



القاهرة - محمد ابراهيم -

حرص النجم جمال عبدالناصر على تهنئة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بعد فوزه بهدفين مقابل هدف في مباراة القمة التي جمعته بالنادي الأهلي وأقيمت على ستاد القاهرة الدولي مساء الاثنين.



ونشر "جمال" صورة عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" وأظهر خلالها شعار نادي الزمالك وعلق: "مبروك للزمالك".



تعليقات الجمهور على منشور جمال عبد الناصر



وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مبروك، ربنا يحفظهم من كل شر يارب العالمين، وغيرها من التعليقات.



آخر أعمال جمال عبد الناصر

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان جمال عبد الناصر، مسلسل "رسالة الإمام"، بطولة خالد النبوى، أروى جودة، نصال الشافعى، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلى، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريون خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو وآخرون، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub سعدى وجوهر.

