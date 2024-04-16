فيلم السرب يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي بعد طرح البرومو

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 16 أبريل 2024 08:29 صباحاً - تصدر اسم فيلم “السرب” مواقع التواصل الإجتماعي وذلك بعد إعلان الشركة المتحدة البرومو الرسمي له وقد أعلنت أنه قريباً سيطرح في جميع دور العرض.

حيث نشر المنتج تامر مرسي البرومو الرسمي لفيلم "السرب" وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" حيث نشر الإعلان الرسمي وعلق عليه قائلاً: "دم المصريين خط أحمر".

تدور أحداث فيلم "السرب" حول عمليات الجيش المصري ومكافحته الإرهاب ويتناول وقائع حقيقية وعمل الجهات الأمنية المصرية ضد الإرهاب، يتناول الضربة الجوية التى نفذها الجيش فى ليبيا ضد داعش.

ويشارك ببطولة فيلم "السرب" نخبة من نجوم السينما المصرية: أحمد السقا، كريم فهمي، عمرو عبد الجليل، شريف منير،أحمد حاتم، اسر ياسين، هند صبري، تأليف عمر عبدالحليم، إخراج أحمد نادر جلال.