نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجمعة.. إليسا تحيي حفل غنائي في أمريكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد الفنانة إليسا لإحياء حفلًا غنائيًا في أمريكا يوم 19 إبريل الجاري في ميامي، ومن المقرر أن تقدم خلاله مجموعة من أغانيها المميزة.

آخر أعمال إليسا

يشارك أن آخر أعمال إليسا، أغنية “دايما على بالي”، والتي طرحتها مؤخرًا عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، التي حققت من خلالها ملايين المشاهدات.

كلمات أغنية "دايما على بالي":

وتقول كلمات الأغنية:

انت اللي شاغلني طول

ليلي ونهاري على بالي ولا بعد يغير حالي

مهما بتبعد جوا عنيا وبتملى الدنيا عليا

دايما على بالي حبيبي

دايما صورتك في خيالي مبتروحشي

من غيرك الفرحة متكملشي.. غالي انت عليا مبتهونشي

دايما على بالي حبيبي

دايما صورتك في خيالي مبتروحشي

من غيرك الفرحة متكملشي.. غالي انت عليا مبتهونشي

البعد هيبعد مين واحنا اللي ما بينا سنين وسنين والدم ميبقاش مياه وميه الميه أنا وانت أكيد راجعين

مسافسات مين بلا مسافات سلامات يا حبيبي سلامات جنبي في كل الأوقات

دايما على بالي حبيبي

دايما صورتك في خيالي مبتروحشي

من غيرك الفرحة متكملشي

غالي انت عليا مبتهونشي

بتاخدنا الدنيا بعيد وتجيبنا شمال ويمين بنقابل ناس ونودع ناس تانيين

مهما الأيام بتفوت في إحساس مش بيموت يفضل حبايبنا يا ناس في القلب أكيد عايشين

دايما على بالي حبيبي

دايما صورتك في خيالي مبتروحشي

من غيرك الفرحة متكملشي.. غالي انت عليا مبتهونشي

دايما على بالي حبيبي

دايما صورتك في خيالي مبتروحشي.