تحت عنوان "100 سنة غُنا".. علي الحجار يحيي حفل بدار الأوبرا المصرية

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد النجم على الحجار، لإحياء حفلًا غنائيًا كبيرًا، وهو ثاني عروض مشروعه الفني "100 سنة غُنا"، يوم الأحد الموافق 28 أبريل الجاري، على المسرح الكبير، بدار الأوبرا المصرية بمصاحبة الأوركسترا الموسيقية، وقيادة المايسترو العالمي يوسف صادق، وقام هذا الحفل تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

ويحمل هذا الحفل اسم الموسيقار الكبير الراحل محمد فوزي، ويقدم خلاله علي الحجار باقة متميزة ومتنوعة من أهم وأشهر أعمال محمد فوزي، بالإضافة لمعلومات وتسجيلات نادرة، في شكل غنائي درامي استعراضي.

علي الحجار يطرح “أجمل حاجة”

وطرح النجم علي الحجار مساء أمس أحدث أعماله الغنائية الجديدة، والتي تحمل اسم "أجمل حاجة"، والتي تم طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وهي من ألحان وتوزيع شادي مؤنس، وكلمات صلاح عبد الله.

آخر أعمال علي الحجار

والجدير بالذكر آخر أعمال علي الحجار أغنية شئ كل شئ، والذي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.