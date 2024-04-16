شاهد.. مي سليم بإطلالة جذابة في أحدث ظهور

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة مي سليم، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.





وظهرت مي سليم في الصور بإطلالة جذابة، حيث ارتدت فستان قصير اتسم بالكتف المكشوف وباللون الأسود الذي لا يحمل اي نقوشات أو تطريزات.

أنتعلت مي سليم حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الذهبي، ولم تبالغ في الإكسسوارات والمجوهرات مما زاد من أناقتها ونالت إعجاب متابعيها.

كماأعتمدت مي سليم على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة والغير مبالغ فيها.





أحدث أعمال مي سليم

شاركت سليم في الموسم الرمضاني 2024، في الجزء الرابع من مسلسل المداح، بطولة النجم حمادة هلال.

قصة مسلسل المداح الجزء الرابع

يتكلم مسلسل المداح الجزء الرابع عن قصة تدور حول البحث في الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، حيث أن حمادة هلال القائم بدور الشيخ صابر المداح في قيامه بالتخلص من الجن الكبير الذي يقوم بمواجهته، ويتم هذا بعد أن يقوم الشيخ بحرق قبيلة هند بنت الأحمر في آخر الجزء الثالث وهذا الذي تم إذاعته في موسم رمضان الماضي عام 2023.

أبطال مسلسل المداح الجزء الرابع

مسلسل المداح 4، بطولة كل من: حمادة هلال، خالد سرحان، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، حنان يوسف، حنان سليمان، صبحي خليل، هلا السعيد، محمود عامر، والعمل من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد سمير فرج.

ومن ضمن مفاجآت الجزء الرابع للجمهور هو عودة "مليكة" الشخصية التي تقدمها سهر الصايغ وتظهر مجددًا مليكة بعد أن قام صابر المداح بحرقها في الجزء الثاني وتعود بينهم المشادات والمفارقات التي نشاهدها دومًا بالمداح.





وفي سبيل الكشف أسماء أبطال مسلسل "المداح" الجزء الرابع، الذي من المقرر عرضه خلال شهر رمضان لعام 2024، يشهد العمل توسعًا في قائمة نجومه، حيث سينضم فنانون وممثلون جدد إلى الطاقم الأساسي، مع حضور ظاهري متوقع لأبطال الأجزاء السابقة عبر مشاركات كضيوف شرف أو بطريقة فلاش باك.

آخر أعمال مي سليم

يذكر أن آخر أعمال الفنانة مي سليم مسلسل تلت التلاتة، مع غادة عبد الرازق، المكون من 15 حلقة والذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي، وشارك به مجموعة من الفنانين ومن بينهم: ليلى أحمد زاهر صلاح عبدالله، أحمد مجدي، محمد القس، مصطفى درويش، نجوى فؤاد، تامر فرج، عمرو القاضي، جيهان خيري، احسان الترك، وهي من تأليف هبة الحسيني، وإخراج حسن صالح.