نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمشاركة 25 باحثا وخبيرا من دول مختلفة.. كرم جبر يفتتح المؤتمر الدولي السابع لكلية الإعلام بالجامعة البريطانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتح الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الاعلي لتنظيم الإعلام مؤتمر النماذج الاقتصادية للاعلام في العصر الرقمي: الاتجاهات والتحديات، الذي تنظمه كلية الاتصال والإعلام بالجامعة البريطانية في مصر، واشار جبر إلى اهمية المؤتمر في ظل التحول الرقمي والمشكلات التي تواجه صناعات الاعلام التقليدي والرقمي.

و أوضح جبر جهود المجلس الاعلي لتنظيم الاعلام في طرح افكار وحلول مبتكرة لمساعدة الاعلام المصري والعربي في التحول الرقمي والخطط المستقبلية لتعظيم موارد امكانيات الاعلام المصري، واكد جبر علي أهمية الحفاظ علي الهوية الوطنية والثقافة المصرية مع عدم الانغلاق، فمن المهم التفاعل الايجابي المثمر مع الثقافات الوافدة مع تأكيد الهوية الوطنية والعربية من خلال انتاج محتوي عربي يحترم ثوابت الدين والثقافة المصرية، ويستطيع مخاطبة الاجيال الجديدة والتأثير فيهم.



وكان د.محمد لطفي رئيس الجامعة البريطانية ود.محمد شومان عميد كلية الاتصال والاعلام قد استقبلا الكاتب رئيس المجلس الاعلي لتنظيم الاعلام، ونوه د.لطفي إلى اهمية المؤتمر والذي يأتي في ضوء استراتيجية الجامعة التي تلتزم باستراتيجية الدولة المصرية في التنمية المستدامة والتركيز علي الطالب الذي هو محور جهود الجامعة التعليمية والبحثية فضلا عن الانشطة المختلفة، فالجامعة تقدم تعليم متميز وتحرص علي اعداد جيل جديد متسلح بالوعي والعلم ما يمكنه من المساهمة الفعالة في جهود التنمية والتقدم في ظل الجمهورية الجديدة.



كلمة دكتور محمد شومان

وألقي د.محمد شومان كلمة في افتتاح المؤتمر السابع للكلية اكد فيها علي اهمية دراسة النماذج الاقتصادية المختلفة في الإعلام واختيار ما يتناسب وظروف المجتمع المصري، فقد لايكون من المناسب تعميم نموذج الاشتراك مقابل الحصول علي المحتوي الاعلامي لإنه قد لا يتفق مع اهداف الدولة المصرية في نشر الوعي والمعرفة بين المواطنين، واشار إلى ضرورة التفاوض مع شركات الانترنت الكبري مثل جوجل وفيسبوك لكي تحصل وسائل الاعلام المصرية علي نسبة من اعلانات هذه الشركات كما حدث في استراليا وبعض الدول الاوربية.

واقترح د.عادل صالح وكيل الكلية في كلمته امام المؤتمر البحث عن فرص عمل جديدة لخريجي كليات الإعلام متمحوره حول نماذج الاعلام الرقمي، في الوقت نفسه لا بد ان تساهم كليات الاعلام في بناء نماذج

اقتصادية جديدة وتجربتها في سوق العمل.

وشارك في المؤتمر العديد 25 باحثا وخبيرا من 6 دول عربية وافريقية وبريطانيا والولايات المتحدة الامريكية وايطاليا، وشارك من مصر ابراهيم ابو ذكري رئيس اتحاد المنتجين العرب، والكاتب الصحفي سعيد عبده رئيس مجلس ادارة دار المعارف السابق، والكاتب الصحفي حسين عبد ربه رئيس مجلس ادارة البورصة والديلي نيوز، ونور حسن منتج محتوي، وندا عبد الله، وسندس عادل، وندا الهادي، ودانيال بتيستا، ومختار ديلوني، وميلسا بيروني، وجوزيف اولدهام وكيل كلية الاتصال والاعلام للدراسات العليا بكلية الاعلام، ونيقوليس سيدوني، وانجيلز زوني، وجيسون لي، وايلكي ويزمند.



جدير بالذكر ان اعمال المؤتمر تجري علي يومين وتنتهي باصدار مجموعة من التوصيات التي تفيد وسائل الإعلام في مواجهة نقص التمويل وتحديات العلام الرقمي وسطوة وسائل التواصل الاجتماعي.