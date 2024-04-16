فيلم جديد الشهر المقبل.. سبب غياب ظافر العابدين عن رمضان 2024

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدث ظافر العابدين، على هامش العرض الخاص لفيلم “إلى ابني” فى تونس عن فيلمه الذي خاض من خلاله ثاني تجاربه الإخراجية، كما كشف سبب غيابه عن دراما رمضان 2024.

سبب غياب ظافر العابدين عن رمضان 2024

وقال العابدين: “ابتعادي عن ماراثون الدراما الرمضانية هذا العام، جاء بسبب فترة العمل الطويلة التي سبقت الشهر الكريم، حيث انشغلت بتحضير وتصوير فيلم إلى ابني، لذلك قررت قضاء شهر رمضان في جو أسري.. تابعت عدد من أعمال الدراما المصرية الرمضانية منها مسلسلي فراولة والحشاشين، خاصة أن الأخير شهد إنتاجًا ضخمًا وتصوير مبهر ذي جودة عالية، وأرى أن الحشاشين دفعة جديدة للدراما العربية بشكل عام والدراما المصرية بشكل خاص”.

ظافر العابدين يكشف تفاصيل فيلم إلى ابني

تابع ظافر العابدين: “إلى ابني فيلم سعودي بروح تونسية، استوحيت فكرته من خلال مناقشة الموضوع مع الشركة المنتجة، فجذبتني إليها حيث أني أعشق العمل في الأفلام ذات البعد الاجتماعي، واستمعت بتلك التجربة المختلفة التي تروي قصصًا إنسانية تصور علاقة الأب بابنه والجد بحفيده والشاب بشقيقته، ويمكن لأي شخص أن يجد نفسه فيها.. الفيلم يطرح عددًا من القضايا الاجتماعية منها الغربة وإحساس الاغتراب التي يعيشه المهاجر والروابط الأسرية والأب المتسلط الذي يرفض التحاور ويريد تقرير مستقبل أبنائه، وأنا سعيد بالعودة إلى الإخراج من جديد بعد فيلمي الأول غُدوة، سأبدأ تصوير فيلم جديد الشهر المقبل، وهو تجربة عربية جديدة، ولن أكشف المزيد عن تفاصيله في الفترة الحالية”.

فيلم إلى ابني

يذكر أن فيلم إلى ابني شهد عرضه الأول، ضمن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، والتي أُقيمت في الفترة من 30 نوفمبر وحتى 9 ديسمبر الماضي، والفيلم من بطولة ظافر العابدين، إبراهيم الحساوي، سمر ششة، إيدا القصي، خيرية نظمي، سارة اليافعي، آدم أبو سخا، إميليا فوكس، وآدم زهر، ومن تأليف صفاء المسعدي وظافر العابدين، إنتاج O3 Medya وDouble A Productions، ومن إخراج ظافر العابدين.

أحداث فيلم إلى ابني

وتدور أحداث الفيلم حول شخصية فيصل (الذي يلعب دوره العابدين)، وهو مواطن بريطاني من أصل سعودي يعيش في لندن مع ابنه آدم (زهر) البالغ من العمر سبع سنوات. وبعد عدة أعوام من وفاة زوجته أنجيلا، يقرر فيصل فجأة ترك وظيفته وحياته في المملكة المتحدة، والعودة بصحبة ابنه إلى المملكة العربية السعودية التي غادرها قبل نحو 12 عامًا حين ترك مدينته أبها، وشقيقتيه نورا وشهد، وشقيقه الأصغر فارس، ووالده ابراهيم.

