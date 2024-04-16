السبت المقبل.. عرض فيلم "مقسوم" بمهرجان هوليوود للفيلم العربي

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت إدارة مهرجان هوليوود للفيلم العربي عن عرض فيلم “مقسوم” بطولة ليلى علوي، ضمن فعاليات الدورة الثالثة من المهرجان، يوم السبت المقبل الموافق 20 أبريل الجاري، في سينما لوك بمدينة جلندال في ولاية كاليفورنيا.

ومن المقرر انطلاق مهرجان هوليوود للفيلم العربي خلال الفترة من 17 إلى 21 أبريل الجاري، بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

أبطال فيلم مقسوم

والعمل من بطولة ليلى علوي، شيرين رضا، سماء إبراهيم، سارة عبدالرحمن، عمرو وهبة، وهاجر السراج، التي تجسد خلاله شخصية ابنة شيرين رضا، ويعد فيلم مقسوم أول تعاون فني يجمع بين ليلى علوي وشيرين رضا، حيث لم يلتقيا في أي أعمال فنية من قبل، وأغنية فيلم مقسوم من غناء نانسي عجرم، وحملت اسم قلبي يا محتاس، ومن كلمات منة عدلي القيعي، وألحان إيهاب عبدالواحد.

قصة فيلم مقسوم

ويتناول العمل قصة 3 مطربات معتزلات كانت لهن فرقة موسيقية في فترة التسعينيات، ويتجدد اللقاء بينهن بعد مرور 30 عاما، وتقررن العودة للنشاط الفني، ولكن تمر حياتهن بالعديد من الأزمات، وتغني ليلى علوي خلال الفيلم، بعد غيابها عن تقديم الأغاني بالسينما، منذ أن غنت في أفلام قبضة الهلالي، سمع هس، ويا مهلبية يا، في مطلع التسعينيات من القرن الماضي.

أحدث أعمال ليلي علوي

من ناحية أخرى، بدأت ليلى علوي خلال الفترة الماضية تصوير مشاهدها في فيلم المستريحة، وعلم خبر أبيض أنها تجسد شخصية نصابة وتدعى شاهيناز ضمن أحداث العمل، ويشارك في بطولة فيلم المستريحة، بجانب ليلى علوي كل من بيومي فؤاد، محمد رضوان، عمرو عبدالجليل، مصطفى غريب، نور قدري، عمرو وهبة، محمود الليثي، ومن إخراج عمرو صلاح.

وايضا تواصل ليلى علوي خلال هذه الفترة تصوير مشاهدها في فيلم جوازة توكسيك، وتجسد خلاله شخصية مهندسة ضمن أحداث الفيلم، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول الزوجين ليلى علوي وبيومي فؤاد، ويشارك في بطولة العمل محمد أنور وملك قورة، وهيدي كرم، تامر هجرس، ومن تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

اخر اعمال ليلى علوي

والجدير بالذكر ان اخر اعمال ليلى علوي هو فيلم آل شنب، الذي عرض الفترة الماضية، والعمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول حالة وفاة مفاجئة لأحد أفراد عائلة شنب، مما يضطر أفراد العائلة للسفر إلى الإسكندرية للمشاركة في إجراءات الجنازة والعزاء، ويجتمع كل أفراد العائلة لمدة 3 أيام سويًا ويمرون بالعديد من المواقف والمفارقات الكوميدية مع تتابع الأحداث.