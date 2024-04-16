بملامح حزينة.. أحمد عبد العزيز يقدم واجب العزاء في شيرين سيف النصر

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص عدد من نجوم الفن على تأدية واجب عزاء الفنانة شيرين سيف النصر، والتي رحلت عن عالمنا يوم السبت الماضي 13 إبريل، عن عمر يناهز الـ 57 عامًا، نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية، حيث أعلن شقيقها الأكبر خبر وفاتها وكشف وصيتها وأحدث هذا الخبر ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويقام اليوم عزاءها، وذلك بمسجد الحامدية الشاذلية في المهندسين.

وحرص الفنان أحمد عبد العزيز على تقديم واجب العزاء في الراحلة الفنانة شيرين سيف النصر، ومساندة شقيق الراحلة.



شقيق شيرين سيف النصر يكشف عن وصيتها



وكان قد كتب شقيق الفنانة الراحلة الأكبر عبر حسابه على "فيس بوك" عن وصيتها، قائلًا: "توفيت إلى رحمة الله اليوم اختي الصغيرة الغير شقيقه الفنانه شيرين هانم إلهام سيف النصر تمت الصلاة والدفن في مقابر العائلة في هدوء وسكينه كما طلبت الراحلة، وتقتصر المراسم على ذلك دون عزاء طبقًا لوصيتها برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة وإن لله وإن إليه راجعون".