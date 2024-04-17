نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مؤلفات عطية شرارة بمناسبة الربيع على المسرح الصغير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضمن توجهات الثقافة المصرية لتقديم مختلف ألوان الفنون الجادة تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلًا لفرقة سداسي شرارة بمناسبة أعياد الربيع وذلك في الثامنة مساء الجمعة 19 إبريل على المسرح الصغير بمشاركة العازفين الدكتور حسن شرارة، محمد أشرف شرارة، أحمد حسن شرارة، محمد محي شرارة (فيولينه)، الدكتور أشرف شرارة (تشيللو)، خلود أشرف شرارة (فلوت)، عاطف إمام (ناي)، راجي كمال (قانون)، هاني زين وزين العابدين (إيقاع).

مجموعة متنوعة من مؤلفات الموسيقار عطية شرارة

يتضمن البرنامج مجموعة متنوعة من مؤلفات الموسيقار عطية شرارة منها ليالي القاهرة، توحة، سمبا شرارة، مناجاة، أفراح، رقصة الإسكندراني، الزفة، رقصة الفراشة، من قلبي، ليالي المنصورة وليالي النور.

نبذة عن الموسيقار عطية شرارة

جدير بالذكر أن الموسيقار الكبير عطية شرارة بدأ التأليف الموسيقي عام 1948 فكتب مجموعة مقطوعات تقليدية "ذات اللحن الواحد"، وانتشرت من خلال تقديمها في الإذاعة وإلى جانب نشاطه كمؤلف موسيقى كان عازف فيولينة أول في فرقة موسيقى الإذاعة ثم عين قائدًا لها، انشأ فرقا موسيقية في عدة إذاعات بالوطن العربي منها: تونس، ليبيا والجزائر وشارك في إنشاء معهدا للموسيقى العربية بالأردن، وفي عام 1980 كون الموسيقار الكبير عطية شرارة، فرقة "سداسي شرارة" والتي ضمت أبناءه بهدف تقديم مؤلفاته الموسيقية التي كتبها خلال مشواره الفني، ويشارك معها حاليًا أحفاده من الموسيقيين الشباب، حصل على العديد من الجوائز والأوسمة منها جائزة الدولة التشجيعية فى التأليف الموسيقى عام 1983 عن عملة "الكونشرتو الثاني للفيولينة والأوركسترا"، وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى سنة 1985، وسام العلوم والفنون والثقافة من الطبقة الثانية من السلطان قابوس سلطان عمان عام 2005.