نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد الدوشة تطلع منها نمرة واحد.. محمد إمام يحتفل بتصدره المركز الأول على منصة "شاهد" بـ "كوبرا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر الفنان محمد إمام المركز الأول في منصة "شاهد" في قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة، وذلك نتيجة لما حققه مسلسل “كوبرا” من نجاحات خلال شهر رمضان المبارك.



ونشر محمد إمام من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة بتصدر العمل قائمة الأكثر مشاهدة على منصة شاهد، وعلق عليها قائلًا: "أحلى حاجة إن بعد الدوشة تطلع منها نمرة واحد، كوبرا الأكثر مشاهدة على منصة شاهد".

قصة مسلسل كوبرا



تدور إحداث مسلسل كوبرا في إطار الدراما الشعبية حول شخص يدعى علي الشهير بـ كوبرا الذي يجسد شخصيته محمد إمام، وتتصاعد الأحداث حتى يجد نفسه وسط مشاكل كبرى، ويتسمر في الهرب من الشرطة حتي يقع في مشاكل أكبر وخلافات مع أشخاص كثيرة.

أبطال مسلسل كوبرا



والمسلسل من بطولة محمد إمام وإلى جانبه عدد من الفنانين ابرزهم: مجدي كامل، كزبرا، صفاء الطوخي، دنيا ماهر، أحمد فتحي، هشام إسماعيل، محمد ثروت، منه فضالي، مريم الجندي، أوس أوس، جمال يوسف، محمود عبد الغني، محمود البزاوي، ألحان المهدي، أحمد عبد الحميد، تسنيم مطر، وظهر كل من دانا الحلبي، مي عز الدين، سلوى عثمان، حجاج عبد العظيم ضيوف شرف للمسلسل، والعمل من إخراج أحمد شفيق، وتأليف أحمد محمود أبو زيد.

آخر أعمال محمد إمام



وكان آخر أعمال محمد إمام هو فيلم " أبو نسب" ويشارك فى بطولته ماجد الكدوانى، ياسمين صبرى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفى، علاء مرسى، وضيوف الشرف، ماجد المصرى، وشيكو، حاتم صلاح، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.