نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليلة ذكر لفرقة "أبو الغيط" بالسحيمي.. الخميس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقيم مركز إبداع بيت السحيمى بشارع المعز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الأستاذ الدكتور وليد قانوش، ليلة جديدة من ليالي الذكر والمدائح النبوية، حيث تقدم فرقة “أبو الغيط” بقيادة الفنان محمد أبو زيد،في الساعة الثامنة مساء غد الخميس الموافق 18 إبريل الجاري.



برنامج فرقة ابو الغيط في بيت السحيمي

تقدم الفرقة مجموعة من الفقرات المتميزة منها "على عودى، صابر، الحبيب، والسيد" فى نموذج فريد من خلال الدمج بين النصوص الصوفية والموسيقى مع الايقاعات المختلفة.



نبذة عن فرقة أبو الغيط

جدير بالذكر أن فرقة أبو الغيط ثقدم فنون الذكر والمدائح المنتشرة في ريف ودلتا مصر، حيث ذاع صيتها بقرى محافظة القليوبية.

صندوق التنمية الثقافية

صندوق التنمية الثقافية يسير بخطى سريعة ومدروسة في نفس الوقت نحو تحقيق مفهوم التنمية الثقافية الشاملة وفق منظومة متكاملة تهدف لدعم الفنون والثقافة والارتقاء بها ونشرها لدى مختلف فئات الشعب، وهو في سبيل ذلك أقام العديد من المكتبات العامة والمراكز الثقافية في مختلف القرى والنجوع والأحياء الشعبية وهذا من أهم الأعمال التي تضرب في عمق مفهوم التنمية الثقافية، وبلغ عدد المكتبات التى أنشأها الصندوق في أماكن لم يكن من المتصور إقامة مثل هذه المكتبات بها نحو 90 مكتبة.