"فن إعادة التدوير".. ورشة لقصور الثقافة بمركز رعاية ذوي الهمم بالزيتون

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أحمد جودة - القاهرة - شهد مركز رعاية الأطفال ذوي الهمم بالزيتون، أمس الأربعاء، ورشة بعنوان "فن إعادة التدوير"، ضمن أجندة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وفي إطار برامج وزارة الثقافة المقدمة لذوي القدرات الخاصة.

فن إعادة التدوير

وقدمت المدربة فاطمة عثمانلي خلال الورشة أفكارًا عدة ومبتكرة حول كيفية إعادة تدوير الملابس القديمة لاستخدامها فيما يفيد.

وأعربت المشاركات عن سعادتهن بالورشة، وطالبن بالمزيد من الورش الخاصة بتعليم أساسيات الخياطة لكي تتمكن كل منهن من البدء في تنفيذ مشروع صغير يسهم نتاجه في تخفيف الأعباء المعيشية.

أقيمت الورشة بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان، من خلال الإدارة العامة للتمكين الثقافي برئاسة د. هبة كمال، في سياق عدة أنشطة مكثفة تقدمها هيئة قصور الثقافة على مدار الشهر الحالي.

تعزيز الوعي بأهمية إعادة التدوير

وعن الورشة أوضح "شومان" أنها تعد خطوة إيجابية لتعزيز الوعي بأهمية إعادة التدوير، وتعزيز المشاركة المجتمعية الأمر الذي يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما أشاد هاني عبد المريد مدير المركز بالورشة المقدمة التي ساهمت في طرح المزيد من الأفكار الإبداعية في مجال إعادة التدوير، وفتحت الباب أمام الجميع للإبداع والإنتاج.

