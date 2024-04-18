باسم سمرة يكشف لـ كلام الناس عن سبب خلافه مع نيللي كريم

القاهرة - محمد ابراهيم - حل الفنان باسم سمرة ضيفًا على برنامج كلام الناس الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز عبر قناة MBC مصر، وقال باسم سمرة أثناء اللقاء: "اكتشفت إن المنتج غاوي تنقيل كلام وبيوقع بين الناس".







تصريحات باسم سمرة عن نيللي كريم





وكان باسم سمرة قد أثار الجدل بتصريحاته أثناء استضافته في برنامج رامز جاب من الآخر في شهر رمضان، وقال إنه كان سيتعاون مع نيللي كريم في عمل فني لكنه فوجئ بأنها اختارت زوجها هشام عاشور بدلًا منه، قائلًا: اتجوزت وجابت جوزها يمثل مكاني.. زوجها بتاع اسكواش بس كان عاوز يمثل فخدته يمثل مكاني في العمل ده.. تقريبًا بيدربها على الاسكواش في اللوكيشن.

وكشف خلال اللقاء كواليس خلافه مع الفنانة نيللى كريم، وتصريحاته الأخيرة عنها ببرنامج "رامز جاب من الآخر"، قائلًا: "نيللي أقولها إنتي أختي وحبيبتي، وأنا بتعلم لسه منها ومن أحمد السقا وطارق لطفي وكل الناس دي، وبعتذر من جوزها وهو طلع رد بشكل راقي، وهو كان طالع يرد على رامز وزعل من رامز جلال لإنه مكنش معرفني إنه بيصور".

وأوضح باسم سمرة أن سبب خلافه هو ونيللي كريم، أن أحد المنتجين قام بـ "الفتنة بينهم"، وقال له إن نيللي كريم اختارت زوجها هشام عاشور لأحد الأدوار بدلًا منه.

وانطلق اليوم الموسم الجديد من برنامج كلام الناس للإعلامية ياسمين عز واستضافت في أولى حلقات الموسم الجديد الفنان باسم سمرة بعد نجاحه في مسلسل العتاولة الذي عرض في الموسم الرمضاني 2024.





آخر أعمال باسم سمرة

يذكر أن آخر أعمال باسم سمرة كان مشاركته في مسلسل العتاولة الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي، والذي تدور أحداث في إطار تشويقي حول صراع دموي سينشأ بسبب الغيرة والطمع وسوف يملى الانتقام قلب كل منهما مما يتسبب في دمار وهلاك العائلة جميعا ويزج بأحدهما في السجن

أبطال مسلسل العتاولة

ويشارك في بطولة مسلسل العتاولة كلا من: أحمد السقا، زينة، باسم سمرة، مي كساب، حنان يوسف، صلاح عبد الله، سامي مغاوري، ميمي جمال، هدى الإتربي، أحمد كشك، مؤمن نور، مريم محمود الجندي، والمسلسل من تأليف هشام هلال، ومن إخراج أحمد خالد موسى.