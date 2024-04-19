نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليق الأول من نيللي كريم على اعتذار باسم سمرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

علقت الفنانة نيللي كريم، على اعتذار الفنان باسم سمرة لها ولزوجها هشام عاشور، بسبب تصريحاته ضده أثناء ظهوره ضيفًا في أولى حلقات برنامج "رامز جاب من الاخر" في رمضان 2024.

وعلق "سمرة"، في لقائه ببرنامج "كلام الناس"، تقديم الإعلامية ياسمين عز، المذاع على فضائية "mbc masr"، وعلى تصريحاته ومهاجمته هشام عاشور قائلا: "نيللي أختي وأنا بتعلم منها وبعتذر لها على الهواء ، وزوجها كان راقي جدًا وزعل من رامز مش مني".

فيما حرصت نيللي على مشاركة جمهورها عبر "ستوري"، من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت: "حصل خير يا عبدالمجيد، عارفة إن قلبك أبيض ومفيش بينا غير كل خير".



مشاركة باسم سمرة في العتاولة

وفي سياق منفصل، شارك "باسم سمرة" مؤخرًا بمسلسل "العتاولة"، بطولة الفنان أحمد السقا والفنان طارق لطفي والذي عرض بموسم دراما رمضان هذا العام وحقق نجاحُا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة جعلت الشركة المنتجة تعلن عن إنتاج جزء ثان من العمل.



آخر أعمال نيللي كريم



والجدير بالذكر آخر أعمال نيللي كريم مسلسل فراولة، والذي حاز على إعجاب الجمهور في الوطن العربي، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد على وإنتاج شركة "sky limit" للمنتج أحمد دسوقى وبطولة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، حجاج عبد العظيم، دنيا سامى، تونى ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم الفنانة سمر مرسى



أحداث مسلسل فراولة

وتدور أحداث المسلسل في إطار الاثارة والتشويق وتجسد نيللي خلال الأحداث فتاة تدعى "فراولة" ابنة حارس عقار ومحترفة فى قراءة الفنجان، وتواجه العديد من التحديات والمواقف الكوميدية إلى أن تتحول مسيرة حياتها وتصبح سيدة مجتمع.