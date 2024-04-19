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"خبر مفجع "وفاة الفنان الكبير صلاح السعدني

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القاهرة - محمد ابراهيم -  

رحل اليوم عن عالمنا الفنان القدير صلاح السعدنيعن 81 عاما، ونشر أشرف زكي صورة لصلاح السعدني عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديو إنستجرام وعلق عليها وكتب: ««البقاء لله الفنان صلاح السعدني ربنا يرحمه».

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صلاح السعدني 

وفاة الفنان الكبير صلاح السعدني

 

 الفنان الكبير صلاح السعدني الذي كان يحظى بمحبة كبيرة لدى نسبة كبيرة من الجمهور بمختلف شرائحه وأعماره، حيث قدم الكثير من الأعمال المميزة وشارك في أهم الأعمال الدرامية المصرية وهو مسلسل "ليالي الحلمية" الذي أنتج منه 6 أجزاء.

نبذة عن الفنان الراحل صلاح السعدني 

 

ولد الفنان صلاح السعدني عام 1943 وحصل علي بكالوريوس كلية "زراعة" وهو شقيق الكاتب الصحفي الساخر محمود السعدني ولكنه أثبت نفسه في التليفزيون أكثر من السينما.

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صلاح السعدني 

كان الفنان صلاح السعدني قد شارك في عديد من الأعمال السينمائية ولكن تظل الدراما بالنسبة له هي الملاذ الأول والأخير نظرا لكم النجاحات التى حققها في هذا الاتجاه فلا أحد ينسى شخصية العمدة سليمان غانم في مسلسل “ليالي الحلمية” وحسن أرابيسك في مسلسل "أرابيسك" إلى جانب عديد من الأدوار التي تركت علامة في تاريخ الدراما وتظل محفورة في وجدان المشاهد العربي.

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صلاح السعدني 

أول عمل فني لـ صلاح السعدني 

 

صرح الفنان صلاح السعدني من خلال لقاء نادر له: "أن أول عمل سينمائي لي كان فيلم اسمه "شياطين الليل" وشاركت في الدور بسبب اعتذار الفنان حسن يوسف عن الفيلم وكنت متوترًا للغاية لأنني كنت أقف أمام عمالقة الفن وقتها الفنان فريد شوقي والسيدة أمينة رزق.

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صلاح السعدني 

آخر أعمال الفنان صلاح السعدني

 

 آخر أعمال الفنان صلاح السعدني كان مسلسل القاصرات، إنتاج 2013، والذي دارت أحداثه حول زواج القاصرات الذي يعد من أكثر العادات الخاطئة التي مازالت تحدث في الصعيد، وشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم داليا البحيري، لقاء سويدان، منة عرفة، نهال عنبر، ملك أحمد زاهر، مي الغيطي، مهرة، عادل شعيب، محمد المهندس، هالة هاشم، محمد محمود.

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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