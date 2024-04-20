نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تفاصيل شخصية جيهان الشماشرجي في "فرقة الموت" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشارك الفنانة جيهان الشماشرجي، حاليًا في فيلم “فرقة الموت” بشخصية فتاة أجنبية صديقة أحمد عز خلال الأحداث كما أنها تشهد تخوض معه رحلته للقبض على خُط الصعيد.



أحداث فيلم فرقة الموت



تدور أحداث فيلم "فرقة الموت" في فترة الأربعينيات ويقوم أحمد عز بدور ضابط يتم اختياره لتكوين فرقة قاتلة لمحاربة تجار المخدرات في خط الصعيد. المثير في الفيلم هو مواجهة أحمد عز مع الفنان آسر ياسين، والتي تعد نقطة تحول مهمة في القصة. الفيلم يقدم قصة أكشن مشوقة ويعتبر الثالث على التوالي الذي يقوم فيه أحمد عز بالعمل في فترة زمنية قديمة غير معاصرة.

من هم أبطال فيلم “فرقة الموت”

بطولة أحمد عز، منة شلبي، آسر ياسين، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، سماح أنور، رشدي الشامي، عصام عمر، وخالد كمال، وهو من تأليف صلاح الجهيني، إخراج أحمد علاء الديب، وإنتاج شركة Sea-Cinema لـ أحمد فهمي وهاني نجيب،والفيلم تدور أحداثه في إطار تاريخي أكشن تشويقي في الصعيد.



أخر أعمال جيهان الشماشرجي



يذكر أن آخر أعمال لجيهان الشماشرجي فيلم "رحلة 404" مع منى زكي والذي نال إشادات واسعة من الجمهور والنقاد،وينتمي الفيلم لنوعية الأعمال الاجتماعية الدرامية، وتجسد غادة عبدالرازق خلال الأحداث، شخصية فتاة تدعى غادة، لديها ماضي، فتقرر التوبة من خلال الذهاب لأداء مناسك الحج، ولكن قبل السفر تتعرض والدتها لحادث أليم، فيتغير مجرى حياتها تمامًا وتدخل في صراع مع ماضيها.



آخر أعمالها الدرامية



ويذكر أن آخر أعمالها الدرامية هو مشاركتها خلال السباق الرمضاني بالجزء الثاني من مسلسل كامل العدد، وشهدت أحداث مسلسل "كامل العدد" الحلقة الأخيرة أحداث مشوقة مؤثرة منذ بدايتها، وكشفت ليلى (دينا الشربيني) أن أولادها وأولاد زوجها أحمد (شريف سلامة) هم السبب في كل ما حدث، لتخبر زوجها بكل ما حدث، ويتصالحا أخيرًا، وتعتذر له لإنها لم تصدقّه من البداية.



فريق عمل كامل العدد:





يضم المسلسل المصري "كامل العدد" كوكبة رائعة من الممثلين، بجانب النجمة دينا الشربيني مثل شريف سلامة، آية سماحة، جيهان الشماشرجي، عمرو جمال، مصطفى درويش، أحمد جمال سعيد، إسعاد يونس، وغيرهم من الفنانين، والمسلسل من تأليف يسر طاهر ورنا أبو الريش