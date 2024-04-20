نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جلاس أونيون يتجمل بموسيقى البيتلز على المكشوف بالأوبرا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تجسيدًا لخطط وزارة الثقافة الهادفة إلى تقديم ألوان الإبداع المختلفة أقامت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد أمسية موسيقية مميزة لفريق جلاس أونيون بمصاحبة أوركسترا إيزيس بقيادة المايسترو الدكتور خالد صالح.

أمسية موسيقية مميزة لفريق جلاس أونيون

فعلى المسرح المكشوف وتحت لافتة كامل العدد نجح فريق جلاس أونيون في محاكاة موسيقى البيتلز الشهيرة وخلق أجواء تحمل ذكريات فترة ستينيات وبداية سبعينيات القرن الماضى حيث استمتع الحضور من مختلف الشرائح العمرية بمختارات منها هى تعالى سويًا، شئ ما، مطرقة ماكسويل الفضية، محبوب، حديقة الأخطبوط، أريدك، ها هي الشمس تأتي، لأن، أنت لم تعطيني المال الخاص بك، ملك الشمس، يعنى السيد الخردل، بوليثين بام، لقد جاءت من خلال النافذة، الغفوة الذهبية، أحمل ذلك الوزن، النهاية وغيرها.

موسيقى البيتلز

المعروف أن موسيقى البيتلز أثرت الحياة الموسيقية فى العالم خلال حقبة ستينيات وسبعينيات القرن العشرين ولعبت دورًا فعالًا في الحياة السياسية والاجتماعية الدولية كما تاثرت بها حركات التحرر والسلام لما حملته من معانى سامية ورسائل ايجابية.

نبذة عن فريق جلاس أونيون

جدير بالذكر أن فريق جلاس أونيون تأسس عام 2009 وقدم العديد من الحفلات المميزة فى مختلف الأماكن الثقافية،كما شارك في أحد إحتفالات الجالية الانجليزية فى مصر، ويسعى الفريق إلي المشاركة فى مهرجان البيتلز العالمى الذى يقام سنويا فى ليفربول بانجلترا منشأ فريق البيتلز.