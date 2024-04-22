نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متشكر إنك أبويا.. أحمد السعدني يرثي والده ويعتذر عن عدم الرد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر الفنان أحمد السعدني منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" حيث رثي والده بكلمات مؤثرة، حيث نشر قائلًا: "شكر واجب لكل من قدم واجب العزاء سواء بالحضور أو الاتصال أو الرسايل اعتذر بشده عدم قدرتي علي الرد واسأل الله لأبي الرحمة وكلي ثقة في المولي عز وجل ان يتغمده برحمته لأنه عاش طيلة عمره محبًا للناس والحق والخير والجمال اكثر من حبه لفنه وعائلته، إنا لله وإنا إليه راجعون أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون بحبك يا ابا ومتشكر إنك أبويا".

منشور أحمد السعدني

وفاة الفنان صلاح السعدني

وفي سياق متصل يذكر أنه قد رحل عن عالمنا الفنان القدير صلاح السعدني في صباح يوم الجمعة عن عمر يناهز ال 81 عامًا، وقد خيم الحزن على الوسط الفني بعد سماع هذا الخبر، وقد شُيع جثمان الراحل إلى مثواه الأخير في مقابر العائلة بطريق الواحات.

آخر أعمال الفنان صلاح السعدني

والجدير بالذكر أنه كانت آخر أعمال الفنان صلاح السعدني، مسلسل القاصرات، إنتاج 2013، والذي دارت أحداثه حول زواج القاصرات الذي يعد من أكثر العادات الخاطئة التي مازالت تحدث في الصعيد.

وشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم داليا البحيري، لقاء سويدان، منة عرفة، نهال عنبر، ملك أحمد زاهر، مي الغيطي، مهرة، عادل شعيب، محمد المهندس، هالة هاشم، محمد محمود.

أشهر أعمال الفنان الراحل صلاح السعدني

يذكر أن الراحل الفنان صلاح السعدني تمتع بموهبة كبيرة وقدرة على تقمص شخصيات التي تحمل تركيبة نفسية مختلفة، وخاصة في التليفزيون ومن أبرز أعماله "ولسه بحلم بيوم"، "وقال البحر "، "يوميات جاب الله"، "في قافلة الزمان"، "يوميات نائب في الأرياف "، "ينابيع النهر"، "هذا الرجل "، "قصر الشوق".

قدم السعدني أيضًا مسلسلات "حلم الجنوبي "، "سنوات الشقاء والحب "، "أهل الدنيا "، "شعاع من الأمل"، "الناس في كفر عسكر"، "للثروة حسابات أخرى"، "حارة الزعفراني "، "نقطة نظام "، "الباطنية"، "بيت الباشا "، "الإخوة الأعداء "، "القاصرات".

نبذة عن الفنان صلاح السعدني

صلاح السعدني (23 أكتوبر 1943 -)، هو ممثل مصري حاصل على شهادة بكالوريوس زراعة وهو من أصول ريفية، وبالتحديد من محافظة المنوفية، كما أنه شقيق الكاتب الصحفي الساخر محمود السعدني.

دخل السعدني المجال الفني مع زميل الدراسة الفنان عادل إمام، ومثلا سويًا بمسرح الكلية، ثم عمل في العديد من الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية والمسرح، لكنه لم يلمع في السينما كما لمع في التلفاز.

ومن أهم وأشهر أدوراه دور العمدة سليمان غانم في مسلسل ليالي الحلمية مع يحيى الفخراني وصفية العمري.