نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد سامي: مي عمر كانت خايفة من مشهد الدفن في "نعمة الافوكاتو" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف المخرج محمد سامي كواليس مشهد دفن مي عمر بمسلسل " نعمة الافوكاتو" مشيرا إلى أنه لا يتعاطف مع الممثلين أثناء التصوير لأنه هذا هو عملهم.



قال محمد سامي في تصريحات تليفزيونية:' مكنتش عايزة تصور وكل شوية تعيط لأنها خايفة واحنا الشمس هتطلع علينا.



أضاف:' مي بعد ما خلصنا تصوير قالتلي انت ليه مراعتش مشاعري ؟ هو أنا عمري اتدلعت في الشغل ؟ انت لازم تراعي الممثل أكتر

علقت الفنانة مي عمر على حبها لشراء ملابس باهظة الثمن قائلة: "بحب اجيب ملابس براند كتير ومحمد بيحب يشتريلي وانا اللي بمنعه وبلاش افورة، المفروض الراجل الطبيعي يكون جنب مراته طول الوقت، ورغم ده مبحبش إنه يجيبلي حاجات كبيرة وغالية، ومن وانا صغيرة بحب اني اجيب الحاجات الغالية لنفسي، ومش حاطة الحسد في دماغي رغم اني عارفه إنه موجود في القران لكن مبحبش ارمي كل حاجة على الحسد واحنا اللي عاملين حاجة غلط، وبرة الناس بتعمل حاجات وبتنزل على السوشيال ميديا ومبتتحسدش اشمعنى يعني".

وقالت مي عمر، خلال استضافتها ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: "بحب نيللي كريم أو ي وكاملة ابو ذكري خطيرة واعمالها مميزة وتدخل القلب جدًا ومحمد لو اتحط في مقارنة مع اي مخرج اكيد هختاره، حاجتين مبمسكش نفسي قدامهم التين الشوكي والقصب، وممكن بطني توجعني من كتر اكلهم، ودوري في نعمة تخنت عشانه لإنه ا ست طبيعية وبتشتغل وبتحب الاكل وتخنت نحو ٧ كيلو، وكنت مبسوطة بده، والمسلسل اتصور في اماكن حقيقية مش ديكور حتى المقابر، وانا عندي فوبيا من الاماكن الضيقة والضلمة، فا قالوا هنعمل تيست وهتنزلي، فا اول ما نزلت خوفت جدًا وخبطت جامد ومحمد عرض عليا ينزل معايا بس انا خفت جدًا ساعتها"