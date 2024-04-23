كاران جوهار يوثق الذكرى الخامسة على طرح Kalank بعبارت مؤثرة

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص المخرج والمنتج الهندي الكبير كاران جوهار على توثيق ذكرى مرور 5 سنوات على طرح فيلمه المثير للجدل Kalank للعرض بصالات العرض السينمائي.

ووفق إنديا توداي، أدلى جوهار بعبارات مؤثرة بهذه المناسبة، قال بها أن بعض الافلام نجاحها يتحدى الزمن وإيرادات شباك التذاكر أيضًا، وهو ما ينطبق على Kalank.

ذلك بعد ان سبق وفتح المخرج والمنتج الكبير كاران جوهار الباب امام عودة العمل على جزء ثاني من فيلم Dostana الذي قدم من خلاله الممثل كارتيك أريان في دور البطولة.

وفي حوار له نقله "إنديا توداي"، قال كاران أن الأمر وارد بعد النجاح الذي حققه الجزء الأول عام 2019.

أعمال جديدة قادمة

يتعاون المنتج الهندي الكبير كاران جوهار، مع المنتجة مونجا كابور، في صناعة نسخة سينمائية هندية من الفيلم الناجح Intouchables الذي كان قد طرح باللغة الفرنسية من بطولة نجم مسلسل "لوبين".

ويقول موقع "ديدلاين"، أن النسخة الهندية من الفيلم الفرنسي الناجح، وقع اختيار المنتجين على المخرج كولي دي كونها لإخراجها.

Tujhe Yaad Na

وكان قد أعلن المخرج والمنتج الكبير كاران جوهار عن نيته العمل على نسخة جديدة معاد انتاجها من الأغنية الهندية الكلاسيكية Tujhe Yaad Na.

ووفق موقع إنديا توداي، الأغنية، هي واحدة من الأغنيات الأيقونية التي طرحت ضمن أحداث فيلم ‘Kuch Kuch Hota Hai، وإعادة إنتاجها سيكون بتعاون مع المغني الهندي B Praak.