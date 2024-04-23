نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلمان خان يدعم زوج شقيقته النجم الصاعد في بوليوود بمناسبة فيلمه الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص النجم الهندي الكبير سلمان خان على تقديم الدعم المعنوي لصناع فيلم Ruslaan، وتحديدًا الفنان الشاب أيوش شارما لكونه زوج شقيقة النجم سلمان خان.

ووفق إنديا توداي، خرج سلمان بتصريحات دعم بها الفيلم وصناعه، وتمنى لهم من خلالها تحقيق نجاح كبير بالمستقبل.

ويستعد النجم سلمان خان لإنطلاق تصوير مشاهد فيلمه الجديد الذي سيكون بعنوان Sikandar بداية من مايو 2024.

ووفق إنديا توداي الفيلم سيكون من إخراج المخرج الهندي AR Murugadoss، على أن يطرح للعرض في موسم عيد الفطر 2025.

وفي وقت سابق من هذا العام، تعرض سلمان خان لتهديدات بالقتل من عصابة لورانس بيشنوي، التي اتُهمت أيضًا بقتل المغني البنجابي سيدو موسيوالا، وقد مُنح حماية أمنية من نوع Y+ بعد تلك التهديدات، التي جاءت بعد اتهامه في قضية الصيد غير المشروع لحيوان Blackbuck، الذي يعتبر مقدسًا في مجتمعه.

وفي العام الماضي، واجه سلمان خان تهديدات بالقتل من رجل العصابات الهارب المقيم في كندا، جولدي برار، الذي أعلن أن النجم كان ضمن قائمة اغتيالات عصابته.

فيلم The Bull

في تصريحات جديدة له، قال المخرج والمنتج كاران جوهار ان مشروع الفيلم السينمائي الذي يشهد عودة التعاون بينه وبين سلمان خان لازال قائمًا.

ووفق إنديا توداي، الفيلم من المقرر أن يحمل عنوان رسمي هو The Bull، ومن المقرر أن يتم طرحه للعرض في السينمات بحلول عام 2025.

ذلك بعد أن أشار النجم الكبير عامر خان لاحتمالية العمل على جزء جديد من فيلمه الكلاسيكي الناجح Andaz Apna Apna بعد عقود من طرحه.

ووفق إنديا توداي، الفيلم كان مشاركا في بطولته النجم سلمان خان، والعمل على جزء ثاني منه سيكون أيضًا بمشاركة سلمان.

وكشفت مصادر عن تفاصيل الفيلم السينمائي القادم للنجم الهندي الكبير سلمان خان، من خلالها اتضح سعي سلمان خان للتعاون مع المخرج AR Murugadoss.

أول فيلم لـ راجفير ديول

وكان قد احتفل نجم بوليوود الكبير "صاني ديول" بطرح البوستر الترويجي لأول عمل سينمائي لنجله راجفير ديول، الذي سيشهد اول ظهور سينمائي للممثل الشاب ابن النجم الكبير في السينما الهندية.

وقال صاني بنشر البوستر الترويجي الأول لفيلم نجله الجديد الذي يطرح بعنوان Dono، وسيشهد أيضا الظهور الأول للفنانة الشابة "ثاكيريا دهيلون" في سينما بوليوود.

الفيلم تدور أحداثه في إطار قصة رومانسية بين الثنائي من إخراج "سوراج بارجاتيا".