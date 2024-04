نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم صراع العروش يعلن عن مشروعه السينمائي القادم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف نجم مسلسل صراع العروش كيت هارينجتون عن عنوان مشروعه السينمائي القادم، الذي يعود به بعد غياب عن الشاشة الفضية.

ووفق ديد لاين، الفيلم الجديد لهارينجتون سيحمل عنوان Blood For Dust، وتدور أحداثه في إطار أفلام الغرب الشرس الأمريكية.

ومؤخرًا، أعلنت شبكة hbo عن عملها على مشروع درامي جديد مستوحى من عالم صراع العروش، اختارت أبطاله بالفعل.

ووفق ديد لاين، المشروع الدرامي سيكون مسلسل بعنوان A Knight Of The Seven Kingdoms، واختير لبطولته بيتر كلافي وديكستر سول.

أعلنت شركة الإنتاج السينمائي الأمريكية رونور بروز عن الموعد الرسمي لعرض الموسم الثاني المنتظر من مسلسل House of the Dragon.

ووفق صحيفة ديلي ميل، الموسم الثاني من المسلسل ينطلق عرضه عبر شبكة HBO التابعة للشركة من شهر يونيو المقبل.

وكانت أعلنت شبكة قنوات HBO عن نسبة مشاهدات الحلقة الختامية من مسلسلها الناجح "آل التنين" أو House of the Dragon، بعد انتهاء الموسم الأول من المسلسل رسميا، بإجمالي 10 حلقات تم عرضها بداية من يوم 9 سبتمبر الماضي، واستمرت حتى الإثنين 24 من شهر أكتوبر الجاري.

تميز حتى النهاية

وبجانب ما حققته حلقات المسلسل من ارقام قياسية مميزة منذ انطلاق العرض رسميا، كان للحلقة العاشرة الختامية منه، نصيبا من هذا التميز، بحصدها لما وصل لـ 9.3 مليون مشاهد، في ليلة عرضه مساء الأحد الماضي، فجر الاثنين بتوقيت القاهرة.

هذه الحلقة الختامية من الموسم، طرحت بعنوان "الملكة السوداء" أو The Black Queen، وحققت شبكة hbo بهذا الرقم، معدل مشاهدات افتقدته منذ عرض الحلقة الختامية لمسلسل "صراع العروش" بموسم الأخير الذي عرض في عام 2019 الماضي.

متابعة رغم التسريب

وقالت صحيفة ديلي ميل، أن شبكة قنوات hbo، وجهت الشكر لمتابعي المسلسل الذين وصفتهم بالأوفياء، الذين كان لهم الفضل الأول في تحقيق الحلقة الختامية من المسلسل لهذا المعدل المتميز من المشاهدات، على الرغم من تعرض الحلقة الختامية للتسريب، قبل أيام من موعد عرضها الرسمي.

وكعرض تليفزيوني، نجحت هذه الحلقة أيضًا في التفوق على معدلات مشاهدات برامج وعروض اخرى هامة كانت تعرض مساء الأحد في الولايات المتحدة، منها مباريات الأحد لكرة القدم الأمريكية، وعرض منافسات Fox's ALCS، على شبكة قنوات فوكس، لرياضة البيسبول، بين فريقي هيوستن "أستروس"، ونيويورك "يانكيز".