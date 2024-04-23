هذا الدور بفيلم Animal كان أمنية لكثير من نجمات بوليوود

القاهرة - محمد ابراهيم - عدد من نجمات بوليوود عبرن عن إعجابهن بالدور الذي جسدته الفنانة الشابة راشميكا ماندانا في فيلم Animal إلى جانب رانبير كابور.

ووفق إنديا توداي، كانت أحدث فنانة هندية تعبر عن أمنيتها بتجسيد هذا الدور، مانوش شيهلار، تحت إدارة المخرج سانديب ريدي.

وكشف المخرج الهندي رانديب ريدي عن مفاجأة سارة لعشاق فيلم Animal الناجح للنجم الهندي رانبير كابور.

ووفق انديا توداي، قال المخرج أنه سيكون هناك جزء ثان من الفيلم وينطلق تصويره رسميًا بحلول عام 2026.

ذلك في وقت ظهور منافسة قوية بين نجوم الصف الأول الشباب في بوليوود على الفوز بدور سينمائي جديد مميز في بطولة فيلم بعنوان Khalnayak 2.

ووفق موقع إنديا توداي، الفيلم مرشح لتجسيد دور البطولة به للآن رانبير كابور ورانفير سينغ وياش والو ارجون وغيرهم من الفنانين بوليوود الشباب.

ويستعد النجم الكبير رانبير كابور لبدء تصوير مشاهد فيلمه الجديد Ramayana الذي يجسد به واحدة من الشخصيات الخرافية في تاريخ الهند.

ووفق إنديا توداي، سيحرص كابور على أن يجسد الشخصية بمكياج حقيقي، دون الاستعانة بأي من أساليب المؤثرات البصرية CGI.

Animal

وكان قد طرح رانبير كابور صورة ترويجية جديدة من فيلم Animal، ظهر خلالها اثناء تبداله لقبلة مع نجمة الفيلم راشميكا، تمهيدًا لطرح الفيلم للعرض قريبًا.

ويقول "إنديا توداي"، أن الصورة، هي تمهيد لطرح أول أغنية ترويجية يتم طرحها للفيلم، ستكون بعنوان Hua Main وطرحت عبر القناة الرسمية للشركة المنتجة على يوتيوب.

تفاصيل عن الفيلم

و تستمر التسريبات عن فيلم ANIMAL الجديد للنجم رانبير كابور في الظهور، قبل طرح الفيلم رسميًا، وكان احدثها ان رانبير، اختار أن يخفض من قيمة اجره عن الفيلم في مقابل أن يحصل على جزء من الأرباح.

ويقول موقع إنديا توداي، أن مثل هذه السياسة، سبق وأن اتبعها نجوم بوليوود، قبل طرح أعمال سينمائية يتنبأ بنجاحها بقوة.