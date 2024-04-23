هشام خرما مع جوانا مرقص لأول مرة فى فيديو كليب "نروح لبعيد"

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح الموسيقار هشام خرما، بالتعاون مع المغنية وعازفة الكمان اللبنانية جوانا مرقص، أغنيتهما الجديدة "نروح لبعيد" على اليوتيوب والمنصات الموسيقية الرقمية، ومحطات الراديو، وهى من كلمات جوانا مرقص، ومن ألحان وتوزيع هشام خرما، وإخراج كريم عمرو، وتوزيع شركة ديجيتال ساوند.



قدم هشام خرما فى الأغنية أسلوبه الموسيقى الخاص، ورؤيته الفنية المميزة، فى المزج بين الموسيقى الإلكترونية والموسيقى الشرقية، وشاركت جوانا بالغناء بأدائها البسيط الراقى، ومن المعروف أن جوانا مغنية وموسيقية لبنانية، نشأت في عائلة موسيقية مؤلفة من العديد من الموسيقيين والمغنيين، وبدعمهم بدأت دراسة الموسيقى في سن السادسة في المعهد الوطني العالي للموسيقى اللبناني- الكونسيرفتوار- ونجحت فى تقديم العديد من الأعمال الغنائية، وقد تم تصوير الفيديو كليب فى مدينة الجونة، باستخدام طائرة الدرون، التى نقلت مشاهد وصور ساحرة للطبيعة التى تتميز بها المدينة.

كلمات الأغنية

تقول كلمات أغنية "نروح لبعيد":..

عم شوف لون عيونو بكلّ النّاس

و ارسم فيها سما نجوما مضويّة

و عم قول بصارح قلبو بهالاحساس

أو بكتبلو فيها آخر غنّيّة؟

و عم روح لبعيد

كلّ ما برجع بتذكّر ليلة هاك المشوار

و بعلّي صوت الموسيقى

و خلّي الأغاني تحكيلو كلّ الأسرار

مرّات كلّ الإشيا الّي ما بتنقال

بتخفي بقلبا أسرار أجمل بداية

و مرّات بسأل حالي ميّة سؤال

بركي القصّة مفروض تبقى بخيالي؟

معقول يكون حاسس فيّي وناطرني

تقلّو كلّ الكلام

و يعلّي صوت الموسيقى

يخلّي الأغاني تحكيلي

قصّة غرام.