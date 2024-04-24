شاهد.. إطلالة جريئة لـ ساندي بفستان مكشوف

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة ساندي متابعيها صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

إطلالة جريئة لـ ساندي

ارتدت ساندي فستان مجسم مكشوف ابيض اللون، وانتعلت حذاء مكشوف بسيط باللون الذهبي، وتركت خصلات شعرها البني منسدلا بطريقة عفوية، برزت جمال ملامحها الرقيقة، بالمكياج الهادئ الناعم فوضعت اللون البينك الهادئ في الشفاه مع البلاشر على الوجنتين.

أحدث أعمال ساندي

ومن ناحية أخرى، طرحت ساندي، مؤخرًا أغنية "انت تقبل" عبر يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية وهي من كلمات منة القيعي ومن ألحان عزيز الشافعي، ومن توزيع تميم، هو التعاون الأول للمطربة ساندي مع الشاعرة منة القيعي، والتعاون الثامن مع الملحن عزيز الشافعي.

كلمات أغنية "انت تقبل"

انا مش هنكر اني

لما رحت بجد مني انجرحت

مش ندم على قد ما

لما شوفتك ويا غيري اتوجعت

سيبتك أيوا سيبتك

مش بغير أنا في كلامي

ولا اتراجعت

بس لما عرفت ان انت

قدرت تحب بعدي اتضايقت

اتضايقت

مش أناني

برضه انت لو مكاني

لو عرفت اني بقابل حد تاني

مش هتسأل

حتى لو مش ناوي ترجع

لو لقيتني في حضن غيرك

مش هتزعل

طب فرضنا اني قبلت تكون لغيري

إنت تقبل

إنت تقبل تقبل

كل الناس لاموني ليه

بتسألي وقالولي انتي لسه

معذورين ما فات كتير

عدى وقت كبير وليه بعملها قصة

سيبتك أيوا سيبتك

مش بغير أنا في كلامي

ولا اتراجعت

بس يمكن كان في عيني

الغياب ده مش معناه ان انت ضعت

هو انت ضعت

مش أناني

برضه انت لو مكاني

لو عرفت اني بقابل حد تاني

مش هتسأل

حتى لو مش ناوي ترجع

لو لقيتني في حضن غيرك

مش هتزعل

طب فرضنا اني قبلت تكون لغيري

إنت تقبل

إنت تقبل تقبل

آخر أعمال ساندي الغنائية

وكان آخر ألبومات ساندي يحمل اسم "اتنين في واحدة"، صورت جميع أغنيات الألبوم على طريقة الـVertical Video وهي تقنية علي الساحة العربية تستخدم في الدول الغربية فقط، وضم 8 أغنيات متنوعة من الرومانسى والدراما والهاوس، حيث تعاونت فى الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين.