جون كرازينسكي يحتفل بعرض The Fall Guy في لندن

القاهرة - محمد ابراهيم - انهى النجم جون كرازينسكي شائعات الانفصال عن زوجته النجمة إيملي بلنت بحضور الثنائي للعرض الخاص للفيلم الجديد The Fall Guy.

ونقلت ديلي ميل لقطات من العرض الخاص للفيلم الذي تحتضنه العاصة الإنجليزية لندن، ويخرجه كرازينسكي ويشارك في بطولته آرون تايلور.

تفاصيل عن العمل

والفيلم الجديد The Fall Guy، تقتبس قصته عن مسلسل تليفزيوني، طرح للعرض على القنوات الأمريكية في ثمانينات القرن الماضي.

هذا المسلسل الذي طرح بالعنوان نفسه، تم عرض مواسمه في الفترة بين عام 1981، وحتى عام 1986، وكان من بطولة لي ماجورز، ودوجلاس بار، وهيذر توماس.

وفيما يخص النسخة السينمائية التي يجسد به آرون تايلور دور البطولة، من المقرر أن يطرح للعرض في صالات العرض السينمائية، بحلول عام 2024.

هذه النسخة الحديثة من الفيلم ستكون من اخراج ديفيد ليتش، ويكتب السيناريو الخاص بها درو بريس، ويشارك في بطولتها كل من ايملي بلنت وراين جوسلينج، وستيفاني هسو.

جديدر آرون تايلور

في الوقت نفسه، كان قد اختتم النجم الشاب آرون تايلور تصوير مشاهد أحدث أعماله السينمائية، وهو فيلم بعنوان kraven the hunter.

هذا الفيلم ينتمي لعالم مارفل للأبطال الخارقين، وهو أحد الأشرار الذي يواجههم الرجل العنكبوت في القصص المصورة.

وسيشهد الدور عودة آرون لعالم مارفل السينمائي، ولكن هذه المرة في دور بطولة خاص به، بعد ان سبق وظهر في دور ثانوي في فيلم avngers: age of ultron