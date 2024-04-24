اليوم.. نادى سينما الأوبرا يعرض فيلم "رحلة 404 "

القاهرة - محمد ابراهيم - إنطلاقًا من حرص وزارة الثقافة على تقديم ألون الابداع الفنى لمختلف شرائح المجتمع تعرض دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد ضمن فعاليات نادى سينما الأوبرا فيلم "رحلة 404" وذلك فى السابعة مساء اليوم الأربعاء 24 إبريل على المسرح الصغير.

صناع فيلم رحلة 404

فيلم “ رحلة 404” من إخراج هاني خليفة وبطولة منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، محمد علاء، حسن العدل، سما ابراهيم، شادي ألفونس، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي وعارفة عبد الرسول،وتأليف محمد رجاء، ومن إنتاج محمد حفظي وشاهيناز العقاد من خلال شركاتهم فيلم كلينك ولاجونى للإنتاج السينمائي وهو إنتاج مشترك مع مجموعة Arabia Pictures Entertainment السعودية وهاى ميديا للإنتاج الفني والتوزيع.

أحداث فيلم رحلة 404

وتدور أحداث الفيلم حول شخصية غادة التي تتورط قبل أيام من رحلة سفرها إلى مكة لأداء فريضة الحج في مشكلة طارئة، فتلجأ لأشخاص من ماض ملوث كانت قد قطعت علاقتها بهم، من أجل جمع مبلغ مالي كبير، وتتوالى الأحداث.