انت الأن تتابع خبر أيمن رضا سعيد بنجاح إبنه بمسلسل أولاد بديعة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أبدى الفنان أيمن رضا، سعادته البالغة بنجاح نجله وسام رضا، في تجسيد شخصية "السيكي" في مسلسل "ولاد بديعة" الذي عرض في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي، وانتشارها الكبير.



وقال رضا : "سعادتي لا توصف بنجاح وسام، ليس فقط لكونه ابني، بل لكونه استطاع إثبات موهبته كممثل، ولم يخيب ظني، ربما كنت أخشى أن يقال إنه يمثل لأنني والده، ولكن ما فعله هذا العام في مسلسلات "ولاد بديعة"، و"مال القبان"، يؤكد موهبته".



ومازح رضا نجله بسرقته اللازمة اللفظية "يا برنس" التي اعتاد نجله ترديدها خلال حلقات مسلسل "ولاد بديعة"، والتي أصبحت متداولة بشكل كبير في الشارع العربي، بسبب طريقة نطق وسام لها: "الجمهور أصبح ينادونني في الشارع بـ "يا برنس"، بل يطلبون مني قولها مثله".



وعن شخصية "سلطان" التي يجسدها في مسلسل "لعبة حب" المعرب عن المسلسل التركي "حب للإيجار"، قال رضا: "شعرت بقلق حينما عرض عليّ الدور، لأنني جسدت من قبل شخصية الرجل الشعبي متعدد العلاقات، ولكن لم أجسد من قبل "شخصية كلاس"، ولذلك قمت بالمذاكرة جيداً رفقة فريق إم بي سي، والمخرج التركي فيدات".



ونفى رضا وجود أي تشابه بينه وبين شخصية سلطان، موضحاً: "أنا أحب المرأة، ولكني لم أكن يوماً "نسونجي"، ربما نتشابه في حب المزاح".



وأشاد الفنان السوري بالكيمياء التي تربطه بمواطنته شكران مرتجى، مبيناً: "ليس المرة الأولى التي نجتمع فيها معا، ولذلك الكيمياء بيننا رائعة، كما أن لدينا معا مهارة الارتجال" .