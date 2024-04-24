فيفي عبده تتبرع بمبلغ بيع عباءتها في مسرحية "حزمني يا"

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة فيفي عبده، عن تبرعها بأموال بيع عباءتها بمسرحية "حزمني يا" لصالح أحد المراكز لأصحاب الهمم، بعد بيعها بمبلغ بقيمة 100 ألف دولار، ما يعادل 4 ملايين و792 ألفًا و380 جنيهًا تقريبًا.

تفاصيل حفل مركز أصحاب الهمم

وداعبت فيفي عبده الحضور في حفل المركز، الذي أقيم بمناسبة مرور 30 عام على تأسيسها، بكلماتها الشهيرة، قائلة: 5 أيوة بقا ويلا بقا.

بيع جلابية فيفي عبده في مسرحية حزمني يا

وحرص عدد من نجوم الفن، على حضور حفل أصحاب الهمم، الذي أقيم بمناسبة مرور 30 عامًا على تأسيسها، حيث تم إنشائه عام 1994، وهدفه تقديم خدمات ذات معايير وتوقعات عالية، للطلبة المقيمين داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، والذين يواجهون تحديات، وتنمية الوعي والفهم لقضايا الإعاقة في دول الخليج، كما يشجع الدمج التعليمي والاجتماعي، ويعمل المركز على تشكيل مستقبل أصحاب الهمم من خلال تقديم أفضل خدمات تعليمية وعلاجية متكاملة.

وكان من بين النجوم الذين تم تكريمهم أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وتكريم للفنان الراحل محمود عبد العزيز، والفنان الراحل سمير غانم، والراحلة رجاء الجداوي، وتسلمتها ابنتها أميرة، والفنان الراحل خالد صالح، وتسلمها نجله الفنان أحمد خالد صالح.

كما تم تكريم الفنانة القديرة نبيلة عبيد، والفنانة القديرة سوسن بدر، والفنانة فيفى عبده، والفنان هانى رمزى، والفنان أحمد خالد صالح، والفنانة روجينا، والفنانة لقاء سويدان.

وكرمت أيضا الفنانة القديرة صفية العمرى، والفنانة ماجدة زكى، والفنانة هالة صدقى، والفنانة سمية الخشاب، والفنانة سوزان نجم الدين، والفنان المتألق حسين فهمى، والفنانة منال سلامة، ولمياء زايد، رئيس دار الأوبرا المصرية، والأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، والفنان أحمد يحيى، نائب مدير فرقة باليه أوبرا القاهرة، والسفير إسماعيل أبو زيد، السفير الأسبق بالأمم المتحدة، والدكتورة سهير عبد القادر، رئيس مؤسسة “أولادنا”، وسفير النوايا الحسنة الدكتور أيمن البياع.

تأسس مركز راشد لأصحاب الهمم عام 1994، يهدف إلى تقديم خدمات ذات معايير وتوقعات عالية للطلبة المقيمين داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، والذين يواجهون تحديات، وتنمية الوعي والفهم لقضايا الإعاقة في دول الخليج، كما يشجع الدمج التعليمي والاجتماعي، ويعمل المركز على تشكيل مستقبل أصحاب الهمم من خلال تقديم أفضل خدمات تعليمية وعلاجية متكاملة.

آخر أعمال فيفي عبده

يذكر أن آخر أعمال الفنانة فيفي عبده في الدراما الرمضانية مشاركتها في مسلسل "شغل في العالي مع الفنانة شيرين رضا عام 2022، والذي كانت تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي لايت، وشاركهما بطولته مروان يونس، وبيومي فؤاد، ونضال الشافعي، وميدو، وهو من إخراج مرقس عادل وتأليف حسين مصطفى محرم إخراج مرقس عادل.