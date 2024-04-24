شريف منير يكشف عن شخصيته في فيلم "السرب"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان شريف منير، عن شخصيته في فيلم "السرب"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





ونشر شريف منير بوستر لشخصية شريف المصري من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، وكتب معلقا: “انتظروا شريف المصري بفيلم السرب يوم ١ مايو بجميع دور العرض في مصر.. دم المصريين خط أحمر”.

حددت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والمنتجة لفيلم السرب يوم 1 من شهر مايو القادم موعدا نهائيا لطرح الفيلم فى السينمات.

أبطال فيلم "السرب"

فيلم "السرب" يشارك فى بطولته كل من، أحمد السقا، ودياب، وكريم فهمى، وآسر ياسين، وشريف منير ومحمود عبد المغنى، ومجموعة كبيرة من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، وهو من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.

قصة فيلم السرب





يضم فيلم السرب مشاهد حقيقية، تجسد بطولات القوات المصرية، وتم التصوير في دول عربية، وأجنبية.

ويؤرخ فيلم السرب لإحدى بطولات القوات الجوية المقتبس عن الضربة الجوية التى نفذتها القوات الجوية على مواقع لتنظيم "داعش" الإرهابى في ليبيا بعد واقعة إعدام تنظيم داعش 21 قبطيا ذبحا فى ليبيا وبعدها بساعات نفذت القوات الجوية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسؤ توجيه ضربة نوعية للثأر من قتلة شهداء مصر فى ليبيا بضربة ضد معسكرات ومناطق تمركز وتدريب ومخازن أسلحة وذخائر تنظيم داعش.

ويجسد أحمد السقا في الفيلم شخصية عميل المخابرات المصرية "علي المصري"، في حين يقدم شريف منير، شخصية قائد القوات الجوية، ويظهر النجم آسر ياسين، شخصية طيار بالقوات الجوية يدعى هشام جلال، ويؤدي الفنان دياب شخصية "العقرب".

وتولى تأليف الموسيقى التصويرية في "السرب"، المؤلف الموسيقي عمرو إسماعيل.



