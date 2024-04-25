رايان جوسيلنج يكشف عن أكثر أفلامه التي استحقت نجاحًا أكبر

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدث النجم رايان جوسلينج عن أكثر أفلامه التي يرى أنها كانت تستحق أن تحقق نجاح اكبر على مستوى شباك التذاكر.

ووفق ديلي ميل، اختار راينولدز فيلمه The Nice Guys مع راسل كرو، كأكثر افلامه التي ظلمت لعدة أسباب، أبرزها طرح فيلم الرسوم المتحركة Angry Birds في نفس توقيت العرض.

والتصريحات جاءت حين شارك النجم آرون تايلور والنجم رايان جوسلينج في الاحتفالية التي نظمت للعرض الخاص لأحدث أفلامهما بعنوان The Fall Guy في العاصمة الانجليزية لندن.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من العرض الخاص للفيلم الجديد، الذي يتولى مهمة إخراجه، المخرج والنجم جون كرازينسكي.

تفاصيل عن العمل

والفيلم الجديد The Fall Guy، تقتبس قصته عن مسلسل تليفزيوني، طرح للعرض على القنوات الأمريكية في ثمانينات القرن الماضي.

هذا المسلسل الذي طرح بالعنوان نفسه، تم عرض مواسمه في الفترة بين عام 1981، وحتى عام 1986، وكان من بطولة لي ماجورز، ودوجلاس بار، وهيذر توماس.

وفيما يخص النسخة السينمائية التي يجسد به آرون تايلور دور البطولة، من المقرر أن يطرح للعرض في صالات العرض السينمائية، بحلول عام 2024.

هذه النسخة الحديثة من الفيلم ستكون من إخراج ديفيد ليتش، ويكتب السيناريو الخاص بها درو بريس، ويشارك في بطولتها كل من إيملي بلنت وراين جوسلينج، وستيفاني هسو.

جديد آرون تايلور

في الوقت نفسه، كان قد اختتم النجم الشاب آرون تايلور تصوير مشاهد أحدث أعماله السينمائية، وهو فيلم بعنوان kraven the hunter.

هذا الفيلم ينتمي لعالم مارفل للأبطال الخارقين، وهو أحد الأشرار الذي يواجههم الرجل العنكبوت في القصص المصورة.

وسيشهد الدور عودة آرون لعالم مارفل السينمائي، ولكن هذه المرة في دور بطولة خاص به، بعد أن سبق وظهر في دور ثانوي في فيلم avngers: age of ultron