نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رضا البحراوي يكشف تفاصيل تعرضه لوعكة صحية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في حلقة مليئة بالأسرار حل اليوم نجم الأغنية الشعبية رضا البحراوي مع الإعلامية ياسمين عز ببرنامج "كلام الناس" عبر شبكة قنوات MBC masr وذلك بعد فترة غياب طويلة، وكشف خلال الحلقة عن أسرار لأول مرة بالإضافة لتفاصيل تعرضه لوعكة صحية خلال الفترة الماضية.

وقال رضا البحراوي، عن تعرضه لوعكة صحية خلال لقائه في برنامج "كلام الناس": “كان ضغط الشغل وجالي شوية برد وسخونية ولكن الحمد لله”.

وعن تعليقات الجمهور على عدد أولاده، فقال رضا: "كان مكتوب على السوشيال ميديا إن أنا عندي 9 أولاد ولكن هما 8، وأنا بحب أهلي وإخواتي ويكون ورايا عزوة وناس، والمهنة بتاعتي مش دايمة واللي هينفعني في الدنيا هما العيال، وربنا يخلي ليا أمي وأبويا هما دول سندي وضهري في الحياة".

تتر مسلسل محارب

وقدم رضا البحراوي، تتر مسلسل محارب بطولة الفنان حسن الرداد، من كلمات عمرو قطب ألحان حسين زكريا توزيع نوار البحيري، والمسلسل بطولة حسن الرداد وأحمد زاهر وماجد المصرى وناهد السباعى ونرمين الفقى ومنة فضالى وتامر عبد المنعم وغفران ومحمود الليثى وملك أحمد زاهر وسلوى عثمان وعابد عنانى ونور محمود وأحمد عنان وكريم العمرى وسماء إبراهيم وعفاف شعيب ومحمود عمرو محمود ياسين وحسن عيد تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل إنتاج أحمد السبكي.