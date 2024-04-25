بالفيديو.. يسرا عن فيلم شقو: "لن أجبر على عمل فنى يشوه تاريخي"

القاهرة - محمد ابراهيم -

كشفت الفنانة يسرا، أن أول واحد عرض عليها فكرة فيلم شقو كان الفنان عمرو يوسف بطل الفيلم الدور الجديد كليا بالنسبة ليا وبعده جاء المخرج كريم السبكي وشرح الدور بشكل تفصيلي، حيث كان دوري في الفيلم كان مكتوب لرجل وعندما وافقت على فكرة الفيلم والقيام بالدور تم تغييرة إلى دور سيدة شريرة في أحداث الفيلم.

تصريحات يسرا:

وأضافت، الفنانة يسرا، خلال لقائها مع الإعلامية بسمة مصطفي، في برنامج " إكسبلور " المذاع على شاشة الفجيرة، أن فيلم "شقو" شدنى من أحداثه الشيقة والجديدة خاصة وأن الفنان عمرو يوسف شرح ليا قصة الفيلم بشكل تفصيلي وأعجبتني فكرته للغاية. مشيرة إلى أنها لا تقدم على أي عمل فني يكبرنى على تشويه تاريخي الفني ولا يعنيني صغر الدور من كبرة أو ضيفة شرف المهم ان الدور يضيف للعمل الفني ويضيف ليا شخصيًا، معربة عن سعادتها البالغة بالعمل مع مجموعة فيلم "شقو" والفنان لجميل عمرو يوسف.

ومن جانبه أعرب الفنان عمرو يوسف بطل فيلم شقو،عن سعادته البالغة بالنجاح الكبير للفيلم قائلا:" كلنا نحب ونعشق النجاح " ولكن اهم شيء ان الجمهور يخرج من الفيلم مبسوط وسعيد الفيلم وأحداثه إلى جنب الإيرادات خاصة وان الفيلم حقق أعلى الإيرادات خلال عرضه في موسم أفلام عيد الفطر المبارك.

تصريحات عمرو يوسف:

وأوضح الفنان عمرو يوسف، أن هناك كثير من الجماهير التي شاهدت فيلم شقوب أنها دخلت لمشاهدة الفيلم أكثر من 3 و4 مرات وهذا نابع من نجاح العمل الفني الجيد ومجموعة الفيلم الموجودة في العمل الفني، معربا عن سعادته بالتجربة الجميلة وبالفيلم والعمل مع الفنانة الكبيرة والقديرة يسرا والمخرج كريم السبكي، إلى جنب زملائى واصحابي في العمل الفني وبعيدا عن الفيلم واحداثه خلال كواليس الفني هي تجربة إنسانية رائعة وجميلة جدًا.

وأشار المخرج كريم السبكي، إلى أن قلبه كاد أن يقف في أول يوم عرض للفيلم شقو لانى انتظر نتيجة تعبى وجهدي في هذا الفيلم، واتوقع خيرا من الله لأنني بذلت قصارى جهدي في هذا الفيلم والله لايضيع أجر من أحسن عملا".

أعرب المخرج كريم السبكى عن سعادته بكوكبة النجوم الذى تعاون معهم في الفيلم الذين ساعدوه بخبراتهم وموهبته الكبيرة فى مقدمتهم النجمة يسرا وباقى أبطال العمل موضحا أنه كان طرح المنتج أحمد السبكي البوستر التشويقي لفيلم "شقو" بطولة النجم عمرو يوسف الذى يتصدر أول بوستر للفيلم، كما طرح أيضًا بوستر للفنان محمد ممدوح "تايسون".

تفاصيل فيلم "شقو":

يشار إلى أن فيلم "شقو" مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ تشاك هوجان، وتدور أحداث فيلم "شقو" فى إطار أكشن تشويقى رومانسى كوميدى عن مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالًا إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى داخل الفيلم.