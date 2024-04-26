يسري نصر الله يشيد بفيلم " وش في وش"

القاهرة - محمد ابراهيم - أشاد المخرج يسري نصر الله بفريق فيلم “ وش في وش” وذلك من خلال منشورا عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك ".

كتب يسري نصر الله:'نتفليكس بتعرض فيلم وليد الحلفاوي" وش في وش"، فيلم جميل جدا.. عميق ودمه خفيف. مكتوب كويس، إخراجه كويس، وتمثيله كويس لأ كويس جدا جدا.

ويشارك في بطولة وش في وش عدد من النجوم أبرزهم محمد ممدوح، أمينة خليل، بيومي فؤاد، أحمد خالد صالح، أسماء جلال، محمد شاهين، أنوشكا، سامي مغاوري، سلوى محمد علي، خالد كمال، محمود الليثي، ودنيا سامي، مع عدد من ضيوف الشرف منهم لطفي لبيب وخالد الصاوي ومصطفى غريب وعمر مصطفى متولي، والعمل من تأليف وإخراج وليد الحلفاوي، وإنتاج شركة Sea-Cinema لـ أحمد فهمي وهاني نجيب.

والعمل يدور في إطار اجتماعي كوميدي، يهدف إلى تسليط الضوء على المشكلات الزوجية التي تزداد بسبب تدخل الأهالي، ويأتي ذلك عن طريق قصة زوجين هما محمد ممدوح الذي يقدم شخصية مهندس وأمينة خليل التي تظهر ربة منزل ضمن الأحداث، ويضطران للجلوس لساعات طويلة سويًا مع أهاليهما مما يولد العديد من الصراعات.

ومن ناحية اخري، يعرض للثنائي أمينة خليل ومحمد ممدوح حاليًا في دور العرض فيلم شقو، وحقق حتى الآن إيرادات بلغت 43 مليون جنيه، من بطولة عمرو يوسف، دينا الشربيني، يسرا، أحمد فهمي، عباس أبو الحسن، وعدد كبير من ضيوف الشرف والعمل تدور أحداثه في إطار أكشن، من تأليف وسام صبري وإخراج كريم السبكي، وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي، تظهر فيه أمينة خليل بدور راقصة، تجمعها قصة حب بـ محمد ممدوح، وأيضا تجمع دينا الشربيني وعمرو يو