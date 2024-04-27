نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجنازة غدا.. وفاة ابن خالة الفنان حمادة هلال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفنان حمادة هلال عن وفاة نجل خالته، دون الكشف أسباب الوفاة، ومن المقرر أن يشيع جثمانه غدًا ليتم دفنه في مقابر الأسرة، سائلين المولى عز وجل أن يلهم أهله الصبر والسلوان.

أحدث أعمال حمادة هلال

ومن ناحية اخري، استقر على المنافسة بالجزء الخامس من المداح في رمضان 2025، على أن يكون الجزء الأخير من العمل، ومن المقرر أن يبدأ التحضير له خلال الفترة المقبلة، أعلن حماده هلال منذ فترة عن نيته تقديم جزء ثاني من فيلم حلم العمر، ولكن إلى الآن لم يعلن عن العمل بشكل رسمي، وشارك في بطولة الجزء الأول بجانب حماده كل من دينا فؤاد، رامي وحيد، هالة فاخر، توفيق عبدالحميد، حجاج كامل، منة عرفة، ودارت الأحداث حول شاب فقير يعشق الملاكمة، ويحاول الوصول للعالمية، ويبدأ حماده هلال الفترة المقبلة التحضير لفيلم جديد من إنتاج محمد هنيدي، كان قد تحدث عن تفاصيله في تصريح سابق لـ خبر أبيض، مبديًا عن سعادته بهذا التعاون

اخر اعمال حماده هلال

يعد الجزء الرابع من مسلسل المداح، آخر أعمال حمادة هلال، الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي لعام 2024، وحقق نجاحًا كبيرًا، المداح 4 مكون من 30 حلقة، ومن بطولة حماده هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، محمد عز، وهلا السعيد، ويظهر خلال الأحداث عدد من ضيوف الشرف منهم دياب وسهر الصايغ ومحسن محي الدين ومحمد نجاتي وأشرف زكي، ومن تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج.

وكان آخر أعمال حماده في السينما فيلم شنطة حمزة، الذي عُرض في 2017، ودارت أحداثه في إطار كوميدي، ضم يسرا اللوزي، محمد ثروت، أحمد فتحي، وسامية الطرابلسي، والعمل من تأليف أحمد عبدالله وإخراج أكرم فاروق، واخر أعماله الغنائية بعنوان «متحملاني»، وجاءت كلماتها: ربنا بيراضي وراضاني

لما بقيتي ليّ وعلشاني

أنا ما اتمنتش أكثر منك بتبيعي الدنيا وشارياني

الحظ أما ضحك لي هداني

وإنت هدية وتعويض ليّ عن فرحة زمان كانت سيباني

متحملاني وفي كل لحظة ضعف جنبي مقوياني

لا مخلياني شايل هموم أبدا في يوم ومكملاني

واخذة بإيديّ في كل ضيقة ومعدياني

متحملاني إنت اللي متشلك في قلبي ده حب غالي

مقدمة لي أكثر من اللي بيتعمل وريحتي بالي

يا أغلى من كل اللي كنت بشوفه غالي

العين بتشوفك ملياها

أسراري معاكي وعارفاها

أنا آمنك على نفسي الطالع تكمل سكتي لو بدأها

الدعوة اللي أنا عيشت شايلها

كان فرحة نصيبي مأجلها

مين غيرك أعيش كده وياها

متحملاني وفي كل لحظة ضعف جنبي مقوياني

لا مخلياني شايل هموم أبدا في يوم ومكملاني

واخذة بإيديّ في كل ضيقة ومعدياني

متحملاني إنت اللي متشلك في قلبي ده حب غالي

مقدمة لي أكثر من اللي بيتعمل وريحتي بالي

يا أغلى من كل اللي كنت بشوفه غالي