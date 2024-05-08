نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد تويتر الآن..مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ في إياب نصف نهائي دوري الأبطال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاهد تويتر الآن..مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، الأكثر بحثًا عبر محركات البحث ومنصة تويتر، حيث ينتظر عشاق الساحرة المستديرة لقاء القمة مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

تعتبر بطولة دوري أبطال أوروبا من أكبر المنافسات الكروية وأكثرها جماهيرية ليس فقط في داخل قارة أوروبا ولكن على مستوي العالم ككل، كما تضم هذه المنافسة مجموعة من أقوى وأكبر الفرق الكروية والتي لديها العديد من المتابعين، كما يعتبر من أهم هذه الفرق فرقتي الريال والبايرن، ولذا سوف نوضح تفاصيل مباراة العودة من نصف النهائي بين فريقي بايرن ميونيخ وريال مدريد.



موعد مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ



يستعد الكثير من عشاق الساحرة المستديرة لمشاهدتة مباراة هامة، حيث سوف يواجه فريق ريال مدريد نظيره فريق بايرن ميونخ في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا من الدور نصف النهائي من مباراة العودة، وذلك بعد أن لعبن الفرقتين بأداء كبير وقوي في مباراة الذهاب في الدور نصف النهائي والتي انتهت بتعادل الفريقين بهدفين لكل فريق، كما تم لعب هذه المباراة فوق ملعب أليانز أرينا في مساء يوم الثلاثاء السابق، كما سيتم لعب مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ في العودة من دور نصف النهائي في بطولة دوري أبطال أوروبا في يوم الأربعاء، كما سوف يتم إطلاق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، كما سوف يتم إقامة اللقاء على الملعب الخاص بفريق ريال مدريد ملعب سانتياجو برنابيو.



التشكيل المتوقع في مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ



وبعد عرض تفاصيل مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ في العودة من دور نصف النهائي، كما يمكننا عرض التشكيل المتوقع لكل فريق في نصف نهائي دوري الأبطال، أولا التشكيل المتوقع لفريق ريال مدريد:

تيبو كوروتا في حراسة المرمى. خط الدفاع ميندي وداني كارفاخال ورودريجو وميليتاو. في الوسط توني كروس وكامافينجا وفالفيردي. خط الهجوم جود بيلينجهام وفينيسيوس جونيور ورودريجو جويس.



ثانيا التشكيل المتوقع لفريق بايرن ميونخ:

مانويل نوير في حراسة المرمى. خط الدفاع إيرك داير وأوباميكانو وديفيز وكيم مين جاي. في الوسط كيميتش وجوريتسكا وجمال موسيالا. خط الهجوم توماس مولر وهاري كين وساني.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2024

تُنقل مباريات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل حصري عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس".

وتذاع مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ على قناة "بي إن سبورتس HD1"، بتعليق حفيظ دراجي.

كذلك تُنقل المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس HD2" بتعليق حسن العيدروس.