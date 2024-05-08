انت الأن تتابع خبر "النصر سيهزم الهلال بلا شك"... الحبسي يزلزل الهلاليين ويكشف نقاط ضعف الهلال أمام النصر ... ويكشف النتيجة ! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال الناقد الرياضي سعد الحارثي‬⁩ أن النصر هو الفريق الوحيد الذي يمكنه الفوز على فريق ⁧‫الهلال‬⁩.

وأضاف” معروف من يستطيع الفوز على الهلال ، النصر فعلها في بداية الموسم وسيفعلها ختام الموسم وسيحقق كأس الملك”.

وتابع الحارثي “نحن نحتاج إلى إعادة نظر في موضوع جدولة المسابقات “.

يذكر أن فريق الهلال فاز على نظيره الأهلي بنتيجة ٢/١ في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الاثنين في إطار منافسات دوري روشن.