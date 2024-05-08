نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البرازيل الأقرب لاستضافة مونديال السيدات 2027 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصل ملف البرازيل، على تقييم أعلى من الملف المشترك لألمانيا وبلجيكا وهولندا، لاستضافة بطولة كأس العالم للسيدات 2027 وفقًا لتقرير صادر من "فيفا".

وحصل الملف المشترك بين الدول الثلاث على متوسط تقييم 3.7 من 5 بينما حصل ملف البرازيل على 4.0 وفقًا لما ذكره "فيفا" اليوم الأربعاء.

وسيتم الإعلان عن الملف الفائز بحق الاستضافة للبطولة يوم 17 مايو ببانكوك، في اجتماع الجمعية العمومية لـ "فيفا" (كونغرس)، من خلال تصويت الـ211 دولة أعضاء "فيفا"، وكانت أمريكا والمكسيك انسحبتا مؤخرًا من سباق تنظيم البطولة.

ويقوم تقرير التقييم بتقييم جوانب مختلفة مثل الملاعب والإقامة والتسويق والاستدامة وحقوق الإنسان والقضايا القانونية.

ووفقًا للتقرير، فإن الملفين استوفيا الحد الأدنى من المتطلبات ومناسبان لاستضافة نسخة ناجحة لكأس العالم للسيدات. يذكر أن الاتحادات الوطنية غير ملزمة بنتائج التقرير عند التصويت.

وكشف التقرير وجود "عدد من المخاطر القانونية" في الملف المشترك لألمانيا وبلجيكا وهولندا.

وأضاف التقرير أن حكومات الدول لم تضمن بشكل كامل جوانب معينة، وبالتالي يتعرض "فيفا" لمخاطر "مواجهة مشاكل تشغيلية ومالية كبيرة".

وفي ما يتعلق بالملاعب، حصلت البرازيل على تقييم إيجابي في التقرير.