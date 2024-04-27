نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أنباء عن انفصال أحمد السقا ومها الصغير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تداول في الساعات الماضية أخبار عن إنفصال أحمد السقا عن زوجته المذيعة مها الصغير، ولم يخرج أي منهما لتأكيد الخبر أو نفيه.

لكن أثارت مها الجدل من خلال منشور قامت بنشره عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك وكتب:" هتفضلي تستحملي الوجع وفي الآخر عمرك هيضيع وماحدش هيشكرك، الطلاق صعب بس الاصعب العيشة دون روح في جسد مطفي ما يعرفش معنى السعادة".

مما جعل الجمهور يرجح طلاقها من الفنان أحمد السقا للمرة الثالثة منذ زواجهم.

مها الصغير

أعمال قادمة لأحمد السقا:

وفي سياق آخر ينتظر السقا عرض فيلمه "السرب"، تدور أحداث فيلم السرب، حول وقائع حقيقية لأبطال القوات المسلحة المصرية، وبدأت أحداث برومو الفيلم بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الأحداث في مدينة درنة الليبية، وسرعان ما يظهر أبطال العمل وهم يقومون بتنفيذ الأوامر بضرب عدة أماكن لمجموعات إرهابية والعودة مرة أخرى بعد تنفيذ المهمة على أكمل وجه.

ويشارك في بطولة العمل كلًا من أحمد السقا، شريف منير، كريم فهمي، أحمد حاتم، محمد دياب، صبا مبارح، نيللى كريم، وغيرهم.

آخر أعمال أحمد السقا:

ويذكر أن آخر أعمال أحمد السقا هو مسلسل "العتاولة" وهو من بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، صلاح عبدالله، مي كساب، ميمي جمال، فريدة سيف النصر وآخرين. تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج سيدرز آرت برودكشين.