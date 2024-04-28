الكشف تفاصيل الحادث المؤسف بموقع تصوير فيلم إيدي ميرفي الجديد

القاهرة - محمد ابراهيم - تم الإعلان عن توقف تصوير مشاهد فيلم إيدي ميرفي الجديد بعد وقوع حادثة مؤسفة ادى لإصابة أحد العاملين في الفيلم.

ووفق ديلي ميل، تم الكشف تفاصيل الحادثة، ليتضح أن ضحاياها بلغ عددهم 8 أشخاص، بعد وقوع حادث تصادم لعدد من السيارات المستخدمة في تصوير مشاهد الأكشن، الحادثة قد يترتب عليها إلغاء العمل بشكل نهائي على الفيلم الجديد.

وكان قد تحدث النجم الكوميدي الكبير إيدي ميرفي عن رغبته في صناعة عمل سينمائي للرسوم المتحركة يتم تخصيصه لشخصية الحمار من سلسلة أفلام "شريك" الشهيرة، على غرار السلسلة التي تم صناعتها من القط أحد أبطال السلسلة، وحصد أحدثها ترشح لجائزة الأوسكار من بطولة النجم أنطونيو بانديراس.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، جانب من حوار ميرفي، الذي أجراه مع موقع Etalk على هامش الترويج لأحدث أعماله السينمائية.

حوار جديد

وفي حواره، تحدث النجم إيدي ميرفي عن أنه مستعد دائمًا للعودة لأداء صوت شخصية "دونكي"، من عالم أفلام شريك، وأنه الشخصية كانت ايضا تستحق عمل سينمائي خاص بها مثل شخصية "بوس" القط.

وشخصية القط التي قام بأداء صوتها النجم أنطونيو بانديراس، طرحت ضمن أبرز اعمال الرسوم المتحركة التي تم عرضها خلال عام 2022 الماضي، وحصد هذا الفيلم ترشحا لجائزة الأوسكار ضمن خانة أفضل فيلم رسوم متحركة في العام.

مشاريع جديدة

وحوار إيدي ميرفي مع موقع Etalk يأتي على هامش ترويجه لمجموعة أعمال سينمائية جديدة له، تشمل فيلم Beverly Hills Cop الذي يطرح منه جزء جديد يضاف للسلسلة الأصلية التي بدأ عرضها في فترة الثمانينيات من القرن الماضي.

وأيضًا، سبق وطرح ميرفي جزء جديد من فيلم Coming 2 America، هو فيلم طرح لميرفي أيضًا للمرة الأولى في الثمانينيات من القرن الماضي.

وأحدث المشاريع السينمائية لميرفي، هو فيلم كوميدي درامي جديد طرح بعنوان you people من إنتاج شبكة نتفليكس.