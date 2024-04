نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيلا رامسي تشارك في فيلم كوميدي جديد بعنوان Sunny Dancer في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجمة مسلسل صراع العروش الشابة بيلا رامسي، تستعد لمشروع سينمائي كوميدي جديد، يشارك في بطولته مجموعة من نجوم هوليوود الشباب.

ووفق ديلي ميل، المشروع السينمائي الجديد يطرح بعنوان Sunny Dancer، وتدور أحداثه حول حياة مجموعة من الشباب يلتقون في معسكر صيف مخصص لمصابي السرطان.

وكان قد وقع الاختيار على الممثلة الشابة بيلا رامسي، لتكون في مقدمة أبطال الموسم الثاني من المسلسل الدرامي الناجح الذي تنتجه شبكة بي بي سي بعنوان Time.

ووفق ما ذكرته صحيفة ديلي ميل، ستكون بيلا هي البطلة الرئيسية للمسلسل، الذي تحضر بي بي سي لموسم جديد منه، بعد مرور ثلاث أعوام على طرح موسمه الأول عام 2021.

الموسم الأول من Time

وحين طرح الموسم الأول من مسلسل تايم، كان من بطولة ستيفن جراهام، وجيمس نيلسون، وشون بين، وهانا والترز وشيفون فينيران.

وكل من جاك مكمولين، ونبيل الوهابي، وناتالي جافين، وبريان ماكاردي، وبوبي سوكفيلد وديفيد كالدر وسو جونستون.

نجاح كبير

و في أول حوار بارز لها تجريه في مسيرتها المهنية، تحدثت الممثلة البريطانية الشابة البالغة من العمر 19 عام، بيلا رامسي عن نجاحها في هوليوود في هذا السن الصغير، وما واجهته من مشكلات تتعلق بالسلامة العقلية للصمود في هوليوود.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، جانب من حوار اجرته بيلا رامسي مع مجلة الموضة والمشاهير elle، احتفائًا بظهورها في عمل درامي جديد بارز هو مسلسل The Last Of Us.