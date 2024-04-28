الليلة.. علي الحجار يستضيف نادية مصطفى ومصطفى قمر في 100 سنة غنا على المسرح الكبير

القاهرة - محمد ابراهيم - ضمن خطط الثقافة المصرية الهادفة إلى صون التراث الموسيقى والغنائى تواصل دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد تنفيذ عروض المشروع الفني 100 سنة غنا الذى يقام بالتعاون مع النجم على الحجار حيث تقام الليلة الثانية فى الثامنة مساء اليوم الأحد 28 إبريل على المسرح الكبير.

مصطفى قمر ونادية مصطفى في المسرح الكبير

وتستضيف النجمان نادية مصطفى ومصطفى قمر وتم تخصيصها لمشوار الموسيقار محمد فوزي، العرض من إخراج عصام السيد، إعداد الكاتب الصحفى ايمن الحكيم ويصاحبه الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو يوسف صادق ويضم عدد من المعلومات والتسجيلات النادرة عن الرحلة الفنية للموسيقار محمد فوزى فى شكل غنائى درامى مع عرض تمثيلي يؤديه محمود الزيات وأمير عبد الواحد إلى جانب مختارات من اعماله الغنائية الشهيرة التى يشارك فى ادائها الواعدون الشباب سهيلة بهجت، سمير عزمي، شيماء يسرى منها نور جديد (عيد الميلاد)، الشوق الشوق، حبيبى وعنيا، يا أعز من عيني، راح توحشينى، كلمنى طمنى، مال القمر ماله، ماما زمانها جاية، طير بينا يا قلبى، دارى العيون، بلدى احببتك، دويتو شحات الغرام ليه ياقلبى ليه، كل دقة في قلبى، يامصطفى،فين قلبى، تملي في قلبى،تسلم لقلبي، إضافة إلى 100 سنة غنا التي يفتتح بها الحفل.

نبذة عن المشروع الفنى 100 سنة

يذكر أن المشروع الفنى 100 سنة غنا يضم سلسلة من العروض التي ترصد تاريخ الموسيقى والغناء العربي وتطوره خلال القرنين التاسع عشر والعشرين مع تناول اهم الموسيقيين خلال تلك الفترة في شكل يجمع الغناء بالدراما والاستعراض ويهدف إلى تاكيد ريادة مصر الفنية في هذا المجال وتعريف الأجيال الجديدة بالتراث والتعبير عن التحولات الإجتماعية والسياسية التي مر بها المجتمع في مختلف الفترات الزمنية من خلال الموسيقى والغناء.