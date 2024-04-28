عادل حمودة يشارك في معرض أبوظبي الدولي للكتاب

القاهرة - محمد ابراهيم - يشارك الكاتب عادل حمودة، بمجموعة من أبرز كتبه ومؤلفاته بمعرض أبو ظبي الدولي للكتاب عن دار ريشة للنشر والتوزيع، وتعتبر أول مشاركة خارجية له بجناح مستقل.

مشاركة الكاتب عادل حمودة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب الـ55

يذكر أن دار ريشة للنشر احتفلت بعرض الأعمال الكاملة للكاتب الصحفي والإعلامي عادل حمود، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب ال 55 الذي ضم مجموعة من أهم أعمال حمودة، التي تتناول موضوعات متنوعة، من السياسة والتاريخ والفكر إلى الفن والأدب.

أبرز مؤلفات عادل حمودة

اغتيال عبد الناصر، وهو كتاب يتناول قصة اغتيال الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، ويكشف عن العديد من الأسرار المتعلقة بالحادث

عملية سوزانا، وهو كتاب يتناول قصة عملية اختطاف سوزانا، ابنة الرئيس المصري الأسبق محمد أنور السادات، من قبل جماعة إرهابية

قنابل ومصاحف، وهو كتاب يتناول قصة انتشار العنف في المجتمع المصري، ويربط بين ذلك وبين التدين المتشدد

الهجرة إلى العنف، وهو كتاب يتناول قصة الشباب المصري الذي هاجر إلى القتال في سوريا والعراق

الملك أحمد فؤاد الثاني، وهو كتاب يتناول قصة حياة آخر ملوك مصر، أحمد فؤاد الثاني

النكتة اليهودية، وهو كتاب يتناول قصة انتشار النكتة اليهودية في مصر، ويناقش أسباب ذلك

اغتيال رئيس، وهو كتاب يتناول قصة اغتيال الرئيس المصري الأسبق محمد أنور السادات.