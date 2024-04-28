نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوبرا تحتفل بالربيع وعيد العمال على مختلف المسارح خلال مايو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد نشاطًا إبداعيًا مكثفًا خلال شهر مايو المقبل حيث تستمر الفعاليات المتنوعة للموسم الفني 2023-2024 على كافة مسارحها فى القاهرة والإسكندرية ودمنهور، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

فعاليات المسرح الكبير



فعلي المسرح الكبير تحتفل الأوبرا بعيد العمال الذي يحييه الواعدون من طلاب مركز تنمية المواهب الأربعاء الأول مايو إلى جانب احتفالية عيد الربيع التي تحييها فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقي والغناء العربي بقيادة المايسترو علاء عبد السلام الخميس 2 مايو بمشاركة المطربة مروة ناجي مع نجوم الموسيقى العربية ياسر سعيد، محمد الخولي، أمير الرفاعي، ولاء طلبة وتضم نخبة من أعمال بليغ حمدي ووردة، كما تقدم فرقة باليه أوبرا القاهرة بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة 4 ليالى لباليه " الجمال النائم "أيام الخميس والجمعة والأحد والإثنين 9، 10، 12،13 مايو، ويقدم أوركسترا القاهرة السيمفوني حفلًا مساء السبت 11 مايو وأمسية موسيقية لعازفة البيانو مشيرة عيسي الجمعة 17 مايو إضافة إلى حفل لفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية الجمعة 24 مايو، كما تقدم فرقة أوبرا القاهرة بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة أوبرا "كارمن" يومى الخميس والجمعة 30و31 مايو.

فعاليات المسرح الصغير

أما المسرح الصغير يستقبل كوكبة من العروض المتنوعة منها حفلات لموسيقي الحجرة لكل من شريف صلاح الدين الخميس 2 مايو، دعاء صابر الإثنين 20 مايو، ريهام فايد الخميس 30 مايو، سوزان صابر الجمعة 31، إلى جانب ريسيتالات لكل من غادة شاكر " بيانو " الجمعة 3 مايو، ياسر الصيرفى وامير عوض " فيولينة وبيانو" الجمعة 10 مايو، حسام شحاته " فيولينة وهارب " الجمعة 17 مايو، كريم جوهر "بيانو" الأحد 19 مايو، أماني غنيم " فلوت وتشيللو وهارب "الجمعة 24 مايو، وتقدم مجموعة الأوبرا لموسيقى الحجرة حفلًا لمدحت عبد السلام الخميس 9 مايو، وجولة مع الهارب "لمجموعات الأوبرا للموسيقي" منى واصف الخميس 16 مايو، ومجموعات شباب القاهرة لموسيقى الحجرة بقيادة عازف الفيولينة الدكتور محمود عثمان الأحد 26 مايو، وبمناسبة عيد الربيع يقدم عازف الترومبيت محمد حلمي حفل ديزنى للأطفال الإثنين 6 مايو، واحتفال بعيد العمال الإثنين 13 مايو، كما تتواصل فعاليات النشاط الفكري والثقافي بندوة ثقافية يوم الاربعاء 8 مايو " اليوم العالمى لحرية الصحافة "وصالون ثقافي الأربعاء 15 مايو "الأدب وقضايا المجتمع" وعرض لنادي السينما الأربعاء 29 مايو.

فعاليات المسرح المكشوف

ويستضيف المسرح المكشوف حفلات لكل من فرقة الحرملك بقيادة مروة عمرو عبد المنعم الجمعة 10 مايو، عازفة الهارب منال محيي الدين وفرقتها أنامل شرقية الجمعة 31 مايو هذا إلى جانب حفل افتتاح الاسبوع الثقافى الكوري السبت 18 مايو ويقام الختام الجمعة 24 مايو.



فعاليات مسرح الجمهورية

ويحتضن مسرح الجمهورية عدة عروض مميزة تشمل أوركسترا ايزيس بقيادة خالد صالح الخميس 2 مايو، فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية الجمعة 10 مايو، حفلين لفرقة أوبرا القاهرة يضمان مختارات من الأعمال الغنائية الفرنسية والألمانية يومي الخميس والجمعة 16، 17 مايو، حفل من أعمال الموسيقار بليغ حمدي الأحد 26 مايو وحفل للفرقة القومية العربية للموسيقي الخميس 30 مايو.



حفلات مسرح معهد الموسيقى العربية

وعلى مسرح معهد الموسيقى العربية تقدم فرقة الانشاد الدينى حفلين يومى الجمعة 3 مايو و24 مايو، كما تحيى فرقة الموسيقى العربية للتراث حفلين يومى الأحد 5 مايو و19 مايو، وتتواصل سلسلة كلثوميات مساء الجمعة 31 مايو، وتستمر فعاليات النشاط الثقافى والفكري من خلال 5 صالونات ثقافية تقام أيام الأربعاء الأول من مايو، الثلاثاء 7 مايو، السبت 18 مايو، الثلاثاء 21 مايو والخميس 30 مايو.



فعاليات مسرح سيد درويش

ويستقبل مسرح سيد درويش "أوبرا الأسكندرية" مجموعة من السهرات المميزة هى احتفالية عيد الربيع للفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو الدكتور مصطفي حلمى السبت 4 مايو، فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى الخميس 9 مايو، اوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية الجمعة 31 مايو، كما يقدم طلاب مركز تنمية المواهب حفلين الأول بمناسبة عيد العمال السبت 4 مايو والثانى يحييه فصل الغناء الأوبرالي الجمعة 10 مايو، إلى جانب صالون أوبرا الإسكندرية الثقافى الإثنين 13 مايو" امكنة ملهمة"، امسية لنادى السينما الجمعة 24 مايو.





فعاليات مسرح أوبرا دمنهور

ويقام على مسرح أوبرا دمنهور حفل لطلاب مركز تنمية المواهب الجمعه 10 مايو، مجموعة موسيقي عربية الخميس 16 مايو، نادي فنون الأوبرا الإثنين 27 مايو ولقاء مع نادى السينما الخميس 30 مايو.