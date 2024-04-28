اليوم.. بتول بني تطرح أغنية "انت محبوبي"

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد الفنانة بتول بني لطرح أغنية جديدة لها، ومن المقرر طرحها اليوم، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وتحمل الأغنية عنوان "انت محبوبي".

مشاركة بتول بني في مهرجان جرش للثقافة والفنون



وفي سياق آخر، شاركت الفنانة بتول بني مؤخرًا في الدورة 37 من مهرجان جرش للثقافة والفنون، بجانب عدد كبير من نجوم الوطن العربي أبرزهم: هاني شاكر، جورج وسوف، راغب علامة، نجوى كرم، صابر الرباعي، وائل كفوري، عبير نعمة، جورج نعمة، خالد عبدالرحمن، عمر العبد اللات، نداء شرارة، وديانا كرزون.

كما أحيت الفنانة بتول بنى، مؤخرًا سلسلة من الحفلات الناجحة فى الولايات المتحدة الأمريكية رفقة النجم اللبناني مروان خوري.

ونشرت بتول، مجموعة من الفيديوهات لها عبر حساباتها الرسمية على الفيسبوك وإنستجرام، ونالت على إعجاب وتفاعل عدد كبير من المتابعين لها عبر مواقع التواصل الإجتماعى المختلفة.

معلومات عن بتول بني



بتول بني هي مطربة سورية الأصل، شاركت في برنامج "ذا فويس" عام 2018، وتعتبر من الأصوات المميزة جدا في الوطن العربي، حيث نالت إعجاب الجمهور والنقاد الفنيين، منذ إطلاق أولى أعمالها الفنية الخاصة، ويضم رصيدها الفني مجموعة مميزة من الأعمال، كما تتميز بتقديمها الفريد لأغاني التراث الحلبي والمصري في عدد كبير من الحفلات والمهرجانات الفنية.